Capturan a ruso que dirigía desde RD una red de desinformación sobre política internacional

Durante el operativo fueron incautadas evidencias que comprometen a Dmitrii Novikov con la venta y distribución de armas de fuego. ( ARCHIVO )

Las autoridades dominicanas arrestaron un ciudadano ruso vinculado con el “Lakhta” o “La Compañía”, un proyecto enfocado en expandir desinformación que ya ha sido denunciado en países como Argentina o Estados Unidos.

Dmitrii Novikov, de 25 años de edad, fue arrestado durante un operativo en una villa del residencial Palmas del Sol II, de Bávaro, provincia La Altagracia, donde residía junto a sus familiares.

Las investigaciones establecen que el detenido dirigía desde territorio dominicano una red de ciber influencia vinculada al proyecto conocido como “Lakhta” o “La Compañía”, con sede en Rusia y dedicado a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales.

Dichas operaciones buscaban incidir en la opinión pública, con impactos directos tanto en la República Dominicana como en otros países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual.

Operaciones locales del imputado

Novikov operaba desde el país con la intención de evitar que se percibiera el origen del contenido promovido, aprovechando a los colaboradores locales bajo la apariencia de deportista de artes marciales mixtas y ocultando su nacionalidad rusa, mientras recibía fondos y dirección de los asociados al citado proyecto.

Las autoridades han podido comprobar que Novikov manejaba sus operaciones económicas y transacciones internacionales a través de billeteras electrónicas con criptomonedas, utilizando plataformas, como Binance, y activos digitales, como Ethereum y Bitcoin.

Este mecanismo habría sido empleado con el propósito de mover fondos internacionales, encubriendo el origen de los recursos y facilitar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento transnacional.

Durante el operativo fueron incautadas evidencias que comprometen al imputado con la venta y distribución de armas de fuego, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.

¿Qué es Lakhta / “La Compañía”?

Es una red vinculada al gobierno de Rusia, orientada a manipular la opinión pública en distintos países mediante difusión de contenido digital, campañas de desinformación, redes sociales y otros canales.

Usa tácticas como creación de “falsos referentes” locales, colaboradores, mensajes diseñados para parecer orgánicos, ocultamiento del origen verdadero de los fondos o de la nacionalidad de quienes la operan.

Se le atribuyen acciones de desinformación en elecciones, influencias políticas, manipulación de debates públicos, uso de redes sociales para propagar noticias falsas o parcializadas, y también el uso de criptomonedas para financiar esas operaciones.