Emiten alerta de búsqueda contra Argenis Kodigo, vinculado a red narco y lavado de activos

Las autoridades emitieron este viernes una alerta de búsqueda contra Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, sindicado como uno de los principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Santana Herrera permanece prófugo y está siendo requerido mediante orden judicial para que responda las acusaciones en su contra.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar al fugitivo. "Todas las denuncias serán manejadas de manera anónima y confidencial", resalta un comunicado de prensa de la DNCD.

Argenis Kodigo, estaría vinculado a la desmantelada red criminal a la que se ocupó recientemente bienes millonarios durante múltiples allanamientos y operativos, donde participaron más de 150 agentes y 21 fiscales del municipio Santo Domingo Este.

La red está vinculada al decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en septiembre del 2024, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Durante la intervención se arrestaron a Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Gerald, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas. Mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando en la investigación.

Dos discotecas y embarcación de lujo

Durante los operativos se incautaron:

Dos discotecas (Kodigo VIP en Santo Domingo Este y Flow Room en el Distrito Nacional)

(Kodigo VIP en Santo Domingo Este y Flow Room en el Distrito Nacional) Dos casas

Cuatro apartamentos

Una villa

Una farmacia

Armas de fuego

Vehículos de alta gama

Una embarcación de recreo

Cinco Jet Sky

Un dron

Un teléfono satelital

Prendas

Dinero en pesos y dólares

Equipos electrónicos

Otras evidencias

Los dos detenidos serán presentados ante la justicia en las próximas horas, mientras el proceso investigativo continúa para capturar a los demás implicados.