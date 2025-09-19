Alcalde de Dajabón denuncia impunidad en el tráfico de haitianos

El alcalde del municipio fronterizo Dajabón, Santiago Riverón, habla con miembros de la prensa sobre la lucha contra el tráfico de haitianos. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El alcalde del municipio fronterizo Dajabón, Santiago Riverón, denunció este viernes que la lucha contra el tráfico de haitianos hacia territorio dominicano se ve debilitada por la falta de consecuencias legales para quienes se dedican a esta práctica.

Riverón señaló que, pese a los esfuerzos de la Dirección General de Migración (DGM) y del Ejército en los últimos días, persisten las debilidades en el sistema judicial que permiten que los involucrados en el tráfico de personas vuelvan a las calles.

"Esa es la realidad que estamos viviendo. Apresan a los traficantes de haitianos y al otro día están en la calle", señaló el edil.

Riverón advirtió que el tráfico de extranjeros del vecino país sigue siendo un problema porque, además de la participación de extranjeros, existen dominicanos y militares que se prestan a facilitar el ingreso ilegal a cambio de dinero.

"Todo el mundo sabe por dónde entran entrando y regularizar esa situación debe ser un trabajo conjunto de todas las instituciones", indicó.

Advirtió que si la justicia no actúa con firmeza el esfuerzo de Migración y del Ejército pierde sentido.

El alcalde hace un llamado a las autoridades judiciales a hacer cumplir la ley sin excepciones, ya que, a su juicio, la falta de consecuencias fomenta la reincidencia en este delito y desmoraliza a los agentes que resguardan la frontera.

Frontera tranquila

A pesar de la denuncia, Santiago Riverón asegura que la situación en la frontera está "más controlada" que en meses anteriores gracias a los operativos de Migración y a la presencia militar reforzada, así como al avance en la construcción del muro fronterizo.