Ministerio Público informa que Argenis Kodigo se entregó en la DNCD

El Ministerio Público acusa a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) de ser uno de los cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó que Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), buscado por su presunta vinculación a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, se entregó la noche de este viernes en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Tras esto, quedó bajo custodia de las autoridades.

En horas de la tarde, el Ministerio Público había informado de su entrega, pero fue fallida a última hora. "El personal de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) se trasladó en horas de la tarde a la Fiscalía de Santo Domingo Este en respuesta a la promesa de entrega realizada por el abogado del imputado y el interés de sus familiares", dijo el Ministerio Público en una nota de prensa en relación a la fallida entrega.

Santana Herrera, de 36 años, es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales cabecillas de la red que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/20/emiten-alerta-de-busqueda-contra-argenis-santana-3cb44bca-focus-017-034-896-504-a55b17de.jpg Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo. (FUENTE EXTERNA)

Su nombre salió a relucir públicamente tras los operativos ejecutados el martes 16 de septiembre, aunque no era desconocido en el ámbito del arte y el entretenimiento, debido a sus vínculos con dos discotecas —hoy bajo control de las autoridades— y su rol como contacto para contratar artistas urbanos.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 34 mil seguidores, Argenis publicaba videos con exponentes urbanos, promocionaba fiestas y conciertos, además de compartir imágenes de viajes al extranjero.

Operativo e incautaciones

La investigación contra la alegada red se remonta a septiembre de 2024, tras el decomiso de 20 paquetes de cocaína y marihuana en Villa Mella, Santo Domingo Norte, caso en el que fueron arrestados Alexander Luna Cruz y Junior Alberto Luna Cruz.

El martes pasado, las autoridades realizaron 15 allanamientos simultáneos con la participación de 21 fiscales, 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada Dominicana. En el operativo fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, mientras otros integrantes permanecen prófugos.

Como parte de las incautaciones, las autoridades confiscaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, vehículos de alta gama, una embarcación de recreo, cinco jet ski, un dron, un teléfono satelital, joyas, relojes, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos y otras evidencias.

Los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas, mientras continúa el proceso investigativo para localizar a los demás implicados.