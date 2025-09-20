La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que recibió de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) una moderna residencia canina K9 completamente equipada, como parte de una colaboración en el reforzamiento de las acciones para combatir y perseguir el narcotráfico en el país.

Adicionalmente, Aerodom entregó ocho canes especialmente entrenados para la detección de sustancias narcóticas, así como dos furgonetas equipadas con aire acondicionado, a fin de garantizar el traslado seguro y confortable de las unidades caninas.

De acuerdo con un comunicado de la DNCD, la nueva instalación cuenta con áreas especializadas que incluyen oficinas administrativas, un consultorio veterinario completamente dotado, cuarteles para el personal, cocina, comedor, baños, así como una nave especializada con capacidad para albergar a 16 ejemplares caninos.

Expansión unidad canina

La DNCD señaló que la infraestructura permitirá al organismo mantener y expandir su programa de detección canina, elemento crucial en las operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en puertos, aeropuertos y diferentes puntos estratégicos del territorio nacional.

El acto de entrega estuvo presidido por Jhonny Viloria, gerente corporativo de Seguridad de Aerodom, quien actuó en representación de la señora Mónika Infante, directora ejecutiva de la institución.

La donación fue recibida por el coronel Juan Manuel Vásquez Dilone, director administrativo de la DNCD, en representación del vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente del organismo antinarcóticos.