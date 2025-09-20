Ángela Mateo, madre de Julio Mateo, uno de los cinco jóvenes acusados de la presunta violación sexual grupal de una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, denunció que su hijo fue implicado injustamente en el caso, por el cual deberá cumplir tres meses en la cárcel de San Pedro de Macorís.

La mujer aseguró que su descendiente solo se encontraba en el lugar porque lo enviaron a buscar un abanico a las diez de la mañana, y exigió que la justicia investigue antes de condenar a inocentes.

"Ellos no le hicieron nada a ella, más el mío, que lo que hizo fue buscar un abanico a las diez de la mañana que lo mandaron", manifestó la progenitora, quien alegó que la familia de la víctima mantiene varias versiones, y la madre debería estar presa.

"Eso sucedió porque ella lo permitió (madre de la víctima), porque la dejó afuera. La abuela es una mentirosa porque dice que se llevaron a la niña de la puerta de su casa, siendo mentira. A ella la encontraron en la Nativa de Los Minas a las tres de la mañana porque la dejaron afuera; sí se la llevaron y, ella dice que la vio, porque no le cayó atrás a la niña para que no se la lleven", indicó.

A este clamor se sumó Isabel Ramírez, madre de Braylyn Cepeda, consideró injusta la medida sin tener pruebas suficientes.

"Los familiares cambian las versiones; primero dicen que la niña salió para donde su padre, que se escapó por una ventana, y luego cambian las versiones y dicen que se la llevaron del frente de su casa. Es injusto, hay muchachos que ni siquiera ahí estaban, fue al otro día que llegaron", dijo.

Imponen prisión preventiva

Ayer, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Joel Morrobel Peña (Matatán), Brailyn Cepeda Ramírez (el Gago), Harolin José Martínez (Arolin), Julio José Mateo y Omar Reyes Vásquez, qyuebes son vinculados al hecho delictivo perpetrado contra la víctima menor de edad.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Elizabeth Parra, revela que el hecho ocurrió el día 23 de agosto de 2025, Luego mediante una denuncia, se puso en conocimiento de lo sucedido al Ministerio Público.

Según se detalla, la adolescente saliera de su casa a primeras horas del citado día, supuestamente con destino al trabajo de su padre.

La menor indica que en el camino fue interceptada por dos jóvenes conocidos, quienes le ofrecieron acompañarla hacia su destino, a lo que ella asintió. Pero, el rumbo cambió y la llevaron a una casa desconocida donde la violaron sexualmente.

La jueza Karen Casado Minyety dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento a los implicados.

El caso fue calificado provisionalmente de violación a los artículos 331 y 354 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y los artículos 12, 14, 16, 18 y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

