Ordenan como obispo auxiliar de Santiago al sacerdote Andrés Amauri Rosario Henríquez

El sacerdote Andrés Amauri Rosario Henríquez habla tras ser nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ. )

Durante la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amauri Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, el arzobispo metropolitano Héctor Rafael Rodríguez lo exhortó a vivir su misión con cercanía, sencillez y espíritu de servicio, siguiendo el modelo de Jesucristo.

La solemne ceremonia, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, se celebró este sábado en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En ella participaron obispos de distintas diócesis, sacerdotes, diáconos, religiosos, autoridades civiles y militares, así como cientos de fieles.

"Ser obispo no es un ascenso ni un título de honor, sino una gracia de Dios y una forma radical de seguir a Cristo crucificado", afirmó Rodríguez en su homilía.

Recordó que la Iglesia no necesita "pastores lejanos, sino cercanos y cordiales, con olor a oveja y con alma de servidor".

El arzobispo subrayó que las ovejas que acompañará el nuevo obispo "no son suyas, sino de Cristo".

Durante la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amaury Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, el arzobispo metropolitano Héctor Rafael Rodríguez lo exhortó a vivir su misión con cercanía, sencillez y espíritu de servicio. (César Jiménez)

"Aquí no se te da un cargo, se te confía una misión; no se te otorga un poder, sino la responsabilidad de la cruz", expresó, destacando que el episcopado exige entrega total y espíritu de misericordia.

Rodríguez también citó al papa León XIV, quien en un discurso reciente llamó a los obispos a:

"Vivir la pobreza evangélica con un estilo sencillo, sobrio y generoso, para que los más humildes vean en ellos a un padre y un hermano, nunca a alguien lejano".

Durante la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amaury Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, el arzobispo metropolitano Héctor Rafael Rodríguez lo exhortó a vivir su misión con cercanía, sencillez y espíritu de servicio. (CÉSAR JIMÉNEZ)

Al concluir, pidió a la comunidad eclesial de Santiago recibir con fe al nuevo obispo auxiliar y acompañarlo en su misión.

"Recíbanlo con alegría, no lo dejen solo. No es un superhombre, sino un hombre de Dios, elegido para caminar junto a ustedes", enfatizó.

La vicepresidenta dominicana Raquel Peña, junto a funcionarios. Durante la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amaury Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, el arzobispo metropolitano Héctor Rafael Rodríguez lo exhortó a vivir su misión con cercanía, sencillez y espíritu de servicio. La solemne ceremonia que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, se celebró este sábado en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Durante la ordenación episcopal del sacerdote Andrés Amaury Rosario Henríquez como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, el arzobispo metropolitano Héctor Rafael Rodríguez lo exhortó a vivir su misión con cercanía. El sacerdote Andrés Amaury Rosario.

Palabras del nuevo obispo auxiliar

En su primer mensaje como obispo, monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez expresó gratitud a Dios y a la Iglesia, reconociendo que su ministerio no es un mérito personal, sino un don divino.

"Por la gracia de Dios soy lo que soy", dijo, citando la primera carta a los Corintios (15,10), lema que ha asumido como guía episcopal.

El nuevo obispo aseguró que asume su misión confiado en Cristo: "Cada paso, cada decisión, cada encuentro está en sus manos, porque solo Él me da la fuerza para seguir siendo signo de comunión y unidad en nuestra arquidiócesis y en la Iglesia universal".

Rosario Henríquez agradeció al papa León XIV por haberlo llamado al episcopado, a sus formadores en el seminario, a sus hermanos sacerdotes y a las parroquias donde sirvió, además de dedicar palabras de profundo cariño a su familia.

"Mi compromiso es caminar junto a ustedes en cercanía, siendo un pastor que escucha, que acompaña y que consuela en medio del dolor y la soledad de nuestro pueblo", afirmó.

Finalmente, pidió la oración del pueblo de Dios para sostener su misión y encomendó su ministerio a Jesucristo Buen Pastor, a la Virgen del Perpetuo Socorro y a San José.

Contexto de la designación

El reverendo Andrés Amauri Rosario Henríquez fue nombrado obispo auxiliar de Santiago por el papa León XIV en julio de 2025, convirtiéndose en el primer obispo designado por el nuevo pontífice.

Nacido en la provincia Santiago Rodríguez, ha servido como sacerdote en distintas parroquias de la arquidiócesis, desempeñando funciones pastorales, académicas y formativas.