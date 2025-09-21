Se restablece la energía en la zona sur del edificio terminal del AILA tras falla eléctrica

Pasajeros esperan con sus equipajes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), tras la falla eléctrica registrada este 21 de septiembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este domingo que ha sido restablecida la energía eléctrica en la zona sur del Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), tras una interrupción ocurrida en horas de la mañana por una falla eléctrica.

A través de un comunicado de prensa, explicaron que los trabajos continúan para restablecer los circuitos de la zona norte y, posteriormente, todos los sistemas operativos.

"Las operaciones se irán normalizando de manera gradual. Anticipamos posibles retrasos, por lo que recomendamos a los pasajeros con vuelos programados mantenerse en contacto con sus aerolíneas", indicó Aerodom.

Aerodom agradeció la comprensión de los pasajeros y reiteró que continuará informando sobre los avances hasta lograr el retorno completo a la normalidad en la terminal.

Investigación en curso

Ese sentido, el Departamento Aeroportuario, como ente regulador y fiscalizador del sistema aeroportuario nacional, comunicó que dispuso una investigación para esclareser la falla eléctrica registrada desde 9:16 de la mañana de este domingo en el AILA y solicitó un informe oficial a Aerodom.

Según explicó Aerodom, el fallo se produjo en una de las seccionadoras internas del sistema eléctrico de la terminal, lo que descarta que la interrupción haya estado relacionada con el suministro externo de energía.

El Departamento Aeroportuario indicó que, debido al tipo de operaciones que se manejan en los aeropuertos, existen protocolos establecidos para detectar fallas rápidamente y activar alternativas inmediatas que garanticen la continuidad de los servicios.

"Debemos establecer además, que la situación no ha representado ningún riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitendo que vuelos continúen aterrizando o despegando. Otras aeronaves han sido desviadas a aeropuertos alternos para mayores facilidades en tierra, como es el proceso demigración. Ya se están adoptando medidas alterna que permitan devolver la operatividad normal de la terminal lo más pronto posible", señalaron.