Aerodom estima que en dos horas se solucionará la falla eléctrica en el AILA

El edificio terminal del AILA continúa sin electricidad debido a una falla en una seccionadora, el equipo que distribuye la energía hacia las subestaciones. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Luego de casi cuatro horas después de haberse producido la falla eléctrica que afecta al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), desde las 9:16 de la mañana, aún se mantiene sin energía la mayor parte de la terminal, provocando retrasos y desvíos de vuelos hacia Punta Cana y Santiago.

El director de Comunicación Corporativa de Aerodom, Luis José López, explicó que el campo aéreo y la torre de control operan con sistemas de respaldo, lo que ha permitido mantener aterrizajes y despegues.

Sin embargo, el edificio terminal continúa sin electricidad internamente debido a una falla en una seccionadora, el equipo que distribuye la energía hacia las subestaciones.

Informó que ese equipo está presentando fallos y, aunque hay energía en la red, no permite que llegue a los otros circuitos.

"Desde temprano se trabaja en restablecer el servicio y reparar esa seccionadora. Si no se logra, contratamos dos plantas de emergencia que están en camino para bypassear (hacer el cambio de la energía) el equipo y energizar el edificio terminal", explicó López.

El vocero adelantó que, una vez lleguen las plantas, el proceso de conexión tomará cerca de una hora, por lo que esperan normalizar la situación en las próximas dos horas.

¿Cómo está el panorama actual?

" Nuestros equipos trabajan en restablecer el sistema y, como medida alterna, se han contratado dos plantas de emergencia que ya están de camino al aeropuerto ", indicó.

Un pasajero consultado señaló que no han recibido información clara en los "counters" (mostradores). "Solo me dijeron: usted se va tarde", para luego agregar que un familiar en Miami (lugar al que pretende viajar), confirmó allá cambios en los horarios de su vuelo.

Indicó también que cerca de las 11:36 de la mañana retornó la energía a la terminal vieja, donde funcionan los "counters", pero otras áreas permanecen a oscuras, incluidos los baños, donde los usuarios reportan mal olor.