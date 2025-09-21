Un apagón paraliza las operaciones en el Aeropuerto de Las Américas desde esta mañana

Los pasajeros permanecen a la espera de nuevas informaciones y la reanudación de los servicios aéreos de Las Américas. ( AERODOM )

Desde las 9:16 de la mañana de este domingo, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se encuentran afectadas por una interrupción en el suministro eléctrico, cuya causa aún no ha sido precisada.

La información fue confirmada a Diario Libre por el director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), José Luis López, quien explicó que la falta de energía ha provocado la detención de vuelos.

La denuncia llegó a este medio a través de un audiovisual en el que se muestran largas filas.

Hasta el momento no se ha ofrecido un reporte oficial sobre el origen de la avería ni sobre el tiempo estimado para restablecer la normalidad en las terminales.

Mientras tanto, los pasajeros permanecen a la espera de nuevas informaciones y la reanudación de los servicios aéreos.

Comunicado

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-102619-am-48e93131.jpeg Comunicado de la entidad. (FUENTE EXTERNA)

"Informamos que nuestros equipos técnicos trabajan para restablecer la energía en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y usuarios ante esta situación no programada. Compartiremos novedades tan pronto quede solucionado el fallo y sean restablecidas las operaciones", dice el comunicado compartido a este medio Aerodom.