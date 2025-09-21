×
Departamento Aeroportuario inicia investigación sobre la falla eléctrica en el AILA

Al mismo tiempo pide a Aerodom un "informe oficial" sobre lo ocurrido

    Departamento Aeroportuario inicia investigación sobre la falla eléctrica en el AILA
    En el AILA se vivieron momentos de caos por la falla eléctrica de este domingo 21 de septiembre de 2025. (DIAIRO LIBRE/NEAL CRUZ)

    El Departamento Aeroportuario  Dominicano comunicó este domingo que dispuso una investigación para determinar qué provocó la falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, que devino en un caos en la terminal, así como decenas de vuelos afectados.

    La entidad dijo también –a través de un comunicado- que solicitó a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), entidad que regentea la terminal, un informe oficial sobre el hecho.

    • Una zona del aeropuerto se mantuvo sin energía eléctrica por nueve horas, lo que provocó varias anomalías en el trabajo, aunque Aerodom dispuso desvío de vuelo, pero tuvo que cancelar otros. También fallaron varios servicios internos.
    Dijo que está actuando como ente regular y fiscalizador del Sistema Aeroportuario Dominicano.

    "Aerodom ha informado que el corte se debió a un fallo en una de las seccionadoras internas, por lo que dicho corte no tuvo nada que ver con la energía eléctrica externa."Departamento Aeroportuario

    Planteó que, por el tipo de operaciones, los aeropuertos mantienen varios protocolos que permitan detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad, "por lo que estamos en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo acontecido".

    Quiere verificación a fondo

    Agregó que debe establecer, además, que la situación no ha representado ningún riesgo para alguna aeronave, y que tanto el campo aéreo con la torre de control se han mantenido operando con sistemas de respaldo, permitiendo que vuelos continúen aterrizando o despegando. Otras aeronaves han sido desviadas aeropuertos alternos para mayores facilidades en tierra, como es el proceso de migración".

