Ejército detiene a 30 haitianos indocumentados en Valverde y Montecristi

Nacionales haitianos con estatus migratorio irregular detenidos por el Ejército en la frontera. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ejército de República Dominicana informó este domingo que fueron detenidas 30 personas de nacionalidad haitiana, quienes se encontraban de manera irregular en las comunidades de Hatillo Palma y Mao, en las provincias Valverde y Montecristi.

"Con el propósito de mantener la seguridad fronteriza mantiene activos los operativos de interdicción migratoria, seguridad ciudadana, combate al tráfico y contrabando ilícito, así como el respaldo a las demás instituciones del Estado", indicó el Ejército en una nota de prensa.

Señaló que, como parte de esas acciones realizadas en las provincias Valverde y Montecristi, patrullas del institución lograron detener en las comunidades de Hatillo Palma y Mao a 30 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre los cuales figuran 23 hombres y siete mujeres.

Transporte irregular

Durante el mismo operativo, señaló que también fueron retenidas dos motocicletas, presuntamente utilizadas para el transporte irregular de indocumentados.

Refiere que tanto los extranjeros indocumentados como los vehículos retenidos fueron trasladados a la sede de la ata. Brigada de Infantería del Ejército, con asiento en Mao, para los fines procedentes, en coordinación con las autoridades competentes.