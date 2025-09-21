Edeeste aclara que la falla eléctrica en el AILA no es de su responsabilidad

El panorama en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, este domingo. ( NEAL CRUZ )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este domingo que la interrupción eléctrica ocurrida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) no corresponde a su red de distribución ni a su responsabilidad operativa.

La entidad precisó en un comunicado que el servicio eléctrico del AILA no depende de Edeeste y que cualquier situación ocurrida en sus instalaciones obedece a circunstancias internas del propio complejo aeroportuario.

La compañía argumentó que su sistema en la zona funciona con normalidad y reafirmó su compromiso de ofrecer a los usuarios un servicio confiable, transparente y ajustado a los más altos estándares de calidad.

El fallo eléctrico que afecta desde las 9:16 de la mañana la terminal se debe a un problema interno que las autoridades de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) han prometido solucionar al caer la tarde, cuando entren en servicio las plantas que comenzaron a instalar pasado el mediodía.

Caos y desesperación de pasajeros

Ante la ausencia de energía eléctrica, los establecimientos comerciales dejaron de funcionar, así como los estacionamientos.

También los baños quedaron sin iluminación y servicio de agua, lo que aumentó el malestar de los pasajeros que vieron retrasados sus vuelos durantes horas.

Quejas por falta de información

A la falta de información de las aerolíneas, que alegaban no saber la fuente del problema, se agregó el calor intenso por no tener en funcionamiento los aires acondicionados.

Al menos dos personas tuvieron que ser atendidas en las ambulancias ubicadas en el Aila.

Jet Blue y otras aerolíneas reanudaron parcialmente sus operaciones, cuando se iluminó parte de la terminal.