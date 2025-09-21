EE. UU. destruye lancha en aguas dominicanas en primera operación conjunta contra narcoterrorismo

Parte de las drogas incautadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas en conjunto con los Estados Unidos ( SAMIR MATEO )

República Dominicana y Estados Unidos llevaron a cabo por primera vez una operación coordinada contra el narcoterrorismo en alta mar que culminó con la destrucción de una lancha rápida y la recuperación de 377 paquetes de presunta cocaína frente a las costas de Pedernales.

El operativo comenzó cuando autoridades dominicanas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), detectaron una embarcación que se desplazaba a gran velocidad al sur de la isla Beata, informó este domingo el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers.

Informes de inteligencia indicaban que la lancha transportaba cerca de una tonelada de cocaína y tenía como destino utilizar territorio dominicano como punto de tránsito hacia Estados Unidos, se resaltó en el documento.

Tras recibir la alerta, la DNCD y la Armada de República Dominicana activaron sus protocolos de interdicción, combinando vigilancia aérea y marítima.

Acto seguido, agentes estadounidenses interceptaron la nave y con un "golpe militar aéreo" la destruyeron en alta mar, mientras los equipos dominicanos iniciaban la recuperación del cargamento y localizó 13 fardos que contenían los 377 paquetes, muchos envueltos en cinta adhesiva con distintos logotipos, aunque aproximadamente 60 quedaron calcinados por la explosión de la nave marítima.

Mientras tanto, el Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para determinar el origen del cargamento e identificar a los responsables de esta operación internacional de narcotráfico. Los paquetes recuperados fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su tipo y peso exacto.

Durante la rueda de prensa celebrada este domingo, las autoridades destacaron la magnitud del operativo conjunto y la cooperación entre ambas naciones.

Junto a Devers, estuvieron en la DNCD Michelle Angulo, directora de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana; teniente coronel Lowell Krusinger, agregado de Defensa de EE.UU.; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; Kaleb Sanderson, agregado de la DEA; Nelson Omar Reyes, enlace del Grupo Táctico de la JIATF-South; y el capitán de navío Randdy Vegazo Fanith, vocero de la Armada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-113654-am-3f09e3a0.jpeg Autoridades norteamericanas y dominicanas participan en rueda de prensa sobre primera operación conjunta contra narcoterrorismo (SAMIR DOMINICY)

Contexto regional

Este operativo se produce en medio de la estrategia de Estados Unidos de intensificar su presencia en el Caribe para combatir el narcoterrorismo y las redes de tráfico internacional de drogas.

En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques y personal militar frente a las costas de Venezuela, buscando interceptar cargamentos vinculados a organizaciones criminales transnacionales.

Estas acciones, que incluyen ataques a embarcaciones sospechosas de traficar drogas, han elevado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de estar vinculado a redes criminales y al Cartel de los Soles.