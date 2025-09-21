Tras 9 horas de falla, el AILA restablece en un 100 % la energía eléctrica

Aerodom dijo que el fallo en el AILA se produjo en una seccionadora interna del aeropuerto. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A las 6:05 de la tarde fue restablecida en su totalidad la energía eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, luego de la falla que le afectó por varias horas. Producto de la situación más de 30 vuelos resultaron afectados a lo largo del día con desvíos, cancelaciones y retrasos.

La información fue comunicada por el Aeropuerto Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en una nota de prensa. Dijo que el fallo se produjo en una seccionadora interna del aeropuerto.

"Nuestros equipos técnicos trabajaron de manera ininterrumpida para superar la avería, apoyados con la contratación de generadores de emergencia. A las 2:15 p.m. fue posible restablecer el servicio en la zona sur de la terminal y, finalmente, a las 6:05 p.m. también en la zona norte, logrando la recuperación total de los sistemas", detalló.

Recomienda verificar estatus de vuelos

Aerodom actualmente las operaciones avanzan en un proceso de normalización progresiva.

"Este evento provocó retrasos en múltiples vuelos, por lo que recomendamos a los pasajeros con vuelos programados validar el estatus directamente con sus aerolíneas".

Origen del fallo

La entidad, que se encarga de gestionar el AILA y otros aeropuertos del país, explicó que el incidente, registrado a las 9:18 a.m., afectó únicamente al edificio terminal y no estuvo relacionado con la red eléctrica pública.

"Durante este período, el campo aéreo y la torre de control continuaron operando de manera segura mediante sistemas de respaldo, lo que permitió la continuidad de aterrizajes y despegues".

"Con la energía ya restablecida en el 100% del edificio terminal, todas las áreas del aeropuerto operan con normalidad" Aerodom “

Vuelos desviados

Desviados a Punta Cana (PUJ): Spirit 1567 (Orlando), United 1984 (Newark), Delta 1917 (Nueva York JFK), United 2404 (Newark), Copa 298 (Panamá), Arajet 1503 (Bogotá).

Desviados a Santiago (STI): Delta 1958 (Atlanta), JetBlue 1009 (Nueva York JFK), American Airlines 2367 (Miami).

Cancelados

Delta 9961 (Atlanta), JetBlue 605 (Orlando).

Retrasados

RedAir 300 (Curazao), InterCaribbean 233 (Providenciales), InterCaribbean 410 (Tórtola), JetBlue 2549 (Fort Lauderdale), Spirit 145 (Fort Lauderdale), JetBlue 2537 (San Juan), JetBlue 9 (Nueva York JFK), Copa 128 (Panamá), Sky High 861 (Pointe-à-Pitre), Arajet 4001 (Curazao), Arajet 1803 (Cartagena).