Una falla eléctrica, registrada la mañana de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), provocó el colapso parcial de las operaciones aéreas, dejando a cientos de pasajeros varados y sin acceso a servicios básicos, ni información oficial por parte de las autoridades aeroportuarias.

La falta de electricidad ha afectado desde los sistemas de chequeo de pasajeros hasta el funcionamiento de los baños, comercios y áreas de migración. En medio del caos, algunas aerolíneas han comenzado a realizar check-in manual, mientras que otras han optado por desviar vuelos a los aeropuertos de Santiago, Punta Cana y La Romana.

Denuncias de los pasajeros

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-121805-pm-43d6ce1f.jpeg La situación ha generado críticas entre los usuarios. (NEAL CRUZ)

En las instalaciones del AILA se observan largas filas, aglomeraciones en migración y usuarios tirados en el piso, muchos sin agua ni ventilación. Los pasajeros denuncian un ambiente caótico, sin orientación ni respuestas claras.

Jennifer, una ciudadana que esperaba abordar un vuelo hacia Miami, declaró que lleva más de dos horas esperando junto a su bebé de menos de un año:

"No nos dan información. Solamente dicen que están tratando de resolver. La fila de migración está incontrolable y el calor es insoportable".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-121807-pm-9d1ed166.jpeg Los pasajeron reportan que las instalaciones carecen de agua y ventilación. (NEAL CRUZ)

Otra pasajera, identificada como Martínez, quien viajaba a España, también expresó su frustración:

"Fui a Información y lo único que me dijeron fue que eso es problema de la aerolínea. Pero si la aerolínea no tiene luz, ¿cómo va a funcionar? Nadie sabe qué pasó, nadie informa nada. Esto es una falta de respeto".

Mientras tanto, los servicios básicos como baños y tiendas se encuentran cerrados, y el sistema de información de vuelos no está operativo. Los pocos agentes de servicio que permanecen en sus puestos aseguran no tener detalles sobre lo ocurrido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/21/whatsapp-image-2025-09-21-at-121808-pm-0aeae606.jpeg Pasajero a la espera de que se restaure el servicio eléctrico. (NEAL CRUZ)

La situación ha generado críticas entre los usuarios, que cuestionan cómo un aeropuerto de clase internacional puede colapsar por una falla eléctrica sin contar con planes de contingencia adecuados.

"Aquí vienen miles de personas de todo el mundo. ¿Cómo es posible que un aeropuerto de esta categoría se quede sin luz y no haya planta, ni respaldo, ni siquiera una autoridad que dé la cara?", expresó un viajero.