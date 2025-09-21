Fallo interno deja sin electricidad al AILA y provoca caos en la terminal

Entrada la noche, aún había áreas sin funcionar plenamente en el Aila. Durante más de nueve horas los pasajeros se enfrentaron al desconcierto por el calor y el retraso de los vuelos. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Treinta vuelos afectados, dos cancelados, nueve desviados y 19 retrasados fue el resultado de una falla eléctrica que ocurrió ayer domingo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde, entrada la noche, aún había áreas sin funcionar plenamente. Decenas de vehículos dificultaban el acceso y la salida del AILA y cientos de personas se aglomeraban a la espera de noticias o de algún relacionado o pariente que llegaría en los vuelos perjudicados por la falla.

El percance se produjo a las 9:18 de la mañana, una avería en una seleccionadora, equipo que redistribuye la energía hacia las diferentes subestaciones eléctricas, convirtió el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez en un caos.

Sin electricidad, las mangas que conectan los aviones a la terminal quedaron inoperantes y los pasajeros debieron desembarcar por escaleras y caminar acalorados. Los equipajes fueron manejados manualmente a la llegada y salida de los vuelos lo que acrecentó los retrasos.

Poco después comenzó a restablecerse el servicio parcialmente, pero el aire acondicionado, en varias áreas, seguía inactivo. Pasajeros desorientados esperaron casi nueve horas una solución.

Pese a la falla, la terminal pudo seguir despachando aviones y recibiendo, pero el corte de energía eléctrica impidió el funcionamiento de áreas vitales como Migración y Aduanas.

Esto obligó a que varios de los vuelos fueran desviados hacia el aeropuerto Internacional de Punta Cana y El Cibao, en Santiago.

Las operaciones se restablecieron parcialmente a las 2:15 de la tarde, pero no fue hasta las 6:05 p.m., casi nueve horas después de la avería, que, según Aerodom, se activó el 100 % de la instalación. No obstante, reporteros de Diario Libre observaron que la situación se prolongó hasta muy entrada la noche.

A las 7:00 p.m., frente al mostrador de Air Europa, con un vuelo pautado hacia Madrid a las 8:50 pm, había decenas de maletas porque las correas del equipaje seguían sin funcionar y terminaron de cargarlo cerca de las 9:30 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/imagen-whatsapp-image-2025-09-21-at-70043-pm-48b01e6f.jpg Maletas acumuladas frente al mostrador de Air Europa a consecuencia de la falla en el servicio eléctrico. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El AILA está sometido a un largo proceso de remodelación que lleva más de un año. Se ha dado preferencia a zonas que generan ingresos como son restaurantes y los parqueos, ampliados ya varias veces.

El comunicado

"Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y usuarios", dijo la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que opera el AILA, en un comunicado servido por su vocero Luis José López.

"El incidente, registrado a las 9:18 a.m., afectó únicamente al edificio terminal y no estuvo relacionado con la red eléctrica pública. Durante este período, el campo aéreo y la torre de control continuaron operando de manera segura mediante sistemas de respaldo, lo que permitió la continuidad de aterrizajes y despegues", explicó.

" A las 2:15 p.m. fue posible restablecer el servicio en la zona sur de la terminal y, finalmente, a las 6:05 p.m. también en la zona norte, logrando la recuperación total de los sistemas".

Los afectados

Como resultado de la falla del sistema, se desviaron seis vuelos a Punta Cana:_Spirit 1567 (Orlando), United 1984 (Newark), Delta 1917 (Nueva York JFK), United 2404 (Newark), Copa 298 (Panamá) y Arajet 1503 (Bogotá).

El aeropuerto Cibao, en Santiago, recibió los vuelos Delta 1958 (Atlanta), JetBlue 1009 (Nueva York JFK) y American Airlines 2367 (Miami).

Además, se cancelaron los vuelos 9961, de la aerolínea Delta (Atlanta) y el 605, de JetBlue (Orlando).

Igualmente se vieron retrasados los siguientes vuelos: RedAir 300 (Curazao), InterCaribbean 233 (Providenciales), InterCaribbean 410 (Tórtola), JetBlue 2549 (Fort Lauderdale), Spirit 145 (Fort Lauderdale), JetBlue 2537 (San Juan), JetBlue 9 (Nueva York JFK), Copa 128 (Panamá), Sky High 861 (Pointe-à-Pitre), Arajet 4001 (Curazao) y Arajet 1803 (Cartagena).

Una investigación

En un mensaje colgado en redes sociales, el Departamento Aeroportuario destacó la colaboración de los demás aeropuertos que recibieron los vuelos desviados. Además, solicitó una investigación y un informe oficial a AERODOM, sobre el origen del incidente.

"Por el tipo de operaciones, los aeropuertos mantienen varios protocolos que permiten detectar rápidamente cualquier fallo y activar alternativas inmediatas para garantizar la operatividad, por lo que estamos en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo acontecido", indicó la institución que supervisa las operaciones de los aeropuertos.

Poca información Varios viajeros se quejaron a reporteros de Diario Libre por la poca información que recibieron durante la falla. Jennifer, una ciudadana que esperaba abordar un vuelo hacia Miami, declaró que llevaba más de dos horas esperando junto a su bebé de menos de un año: "No nos dan información. Solamente dicen que están tratando de resolver. La fila de migración está incontrolable y el calor es insoportable". Otra pasajera, identificada solo como Martínez, quien viajaba a España, también expresó su frustración. "Fui a Información y lo único que me dijeron fue que eso es problema de la aerolínea. Pero si la aerolínea no tiene luz, ¿cómo va a funcionar? Nadie sabe qué pasó, nadie informa nada. Esto es una falta de respeto".