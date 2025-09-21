Línea 2C del Metro de Santo Domingo se ilumina durante otra prueba dinámica

La nueva línea 2C del Metro de Santo Domingo conecta a Los Alcarrizos con el resto del sistema ferroviario. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades realizaron una nueva prueba dinámica de la nueva línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta a Los Alcarrizos con el resto del sistema ferroviario.

Los vagones cruzaron el viaducto completamente iluminado, mostrando el potencial visual y tecnológico de la nueva obra del transporte, refirió la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en una nota de prensa.

La obra alcanza los 7.3 km de trayecto y cuenta con una inversión del gobierno dominicano superior a los 29,850 millones de pesos. Beneficiará a más de un millón de dominicanos, conforme a datos de las autoridades.

La entrada en operación de la línea está prevista para febrero de 2026, con el objetivo de acortar distancias, mejorar la conectividad y ofrecer un sistema de transporte moderno, seguro y digno para todos.

La obra

El proyecto incluye un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera y contempla la construcción de una vía marginal de 6.5 km con tres carriles, paralela a la autopista Duarte, convirtiéndose esta última en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.

Las cinco estaciones son: Pedro Martínez (entrada de Manoguayabo); Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental); 27 de Febrero (kilómetro 13); Freddy Gatón Arce (kilómetro 14); y Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos). Los nombres les fueron colocados "en honor a figuras destacadas de la cultura y el deporte dominicano".