Falla eléctrica del AILA afectó más de 20 vuelos, confirma Aerodom

La falla eléctrica en el AILA comenzó a las 9:00 de la mañana. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Más de 20 vuelos fueron afectados en República Dominicana tras una falla eléctrica de cinco horas en el principal aeropuerto del país, informó la empresa administradora del terminal aéreo.

Cientos de personas se aglomeraron en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) en Santo Domingo en medio de los retrasos por la falla eléctrica que afectó las operaciones desde las 09H00 hasta las 14H00 locales (13H00- 18H00 GMT).

"Nos cambiaron el vuelo para las 04H00 de la tarde (20H00 GMT) y ahora nos lo cancelaron", dijo a la AFP Erika Vargas, de 41 años, que esperaba para ir a Miami.

La empresa administradora Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) indicó que la falla ocurrió "en una de las seccionadoras internas, por lo que dicho corte no tuvo nada que ver con la energía eléctrica externa".

"Esto provocó que más de 20 vuelos se vieran afectados", dijo el director de comunicaciones de Aerodom, Luis José López.

Vuelos desviados

Algunos de los vuelos que tenían como destino Santo Domingo fueron desviados a los aeropuertos de Punta Cana y Santiago.

Aerodom dijo que las operaciones comenzaron a restablecerse de "manera gradual" tras una "recuperación parcial de la energía" y reportó la llegada y salida de dos vuelos tras la interrupción de las operaciones.

Trabajan sin descanso "Nuestros equipos continúan trabajando sin descanso para restablecer completamente las operaciones", indicó.Las autoridades anunciaron que investigarán las causas que provocaron la falla

.