La Omsa anuncia que suspendió préstamos de vehículos de la entidad

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) informó este domingo que suspendió los préstamos de vehículos de la institución, debido a un proceso que ejecuta de auditoría legal y administrativa.

Con ello -dijo- busca brindar un servicio con mayor calidad a todos los usuarios y relacionados de la entidad.

Una nota de prensa refiere que "apela a la comprensión de todos los que históricamente han sido beneficiados con una unidad de la institución para llevar a cabo alguna actividad institucional, social o de otra índole y espera que concluido este proceso poder restablecer ese servicio en beneficio de toda la colectividad".

El vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Onéximo González, expresó que con esta información se busca evitar los inconvenientes y molestias que podrían causar con el envío de solicitudes para esos fines, que por el momento no podrán ser atendidas.

No afectará servicio regular

El funcionario explicó que la suspensión no afectará el servicio regular a la población, pero permitirá una revisión detallada de los términos de cesión de vehículos, evitando cualquier riesgo de mal uso o impacto negativo en el patrimonio estatal.

"Como empresa pública transformada recientemente mediante el Decreto 167-23, la Omsa busca adoptar una visión comercial y eficiente, priorizando el mantenimiento de su flota de autobuses (normales, articulados y biarticulados) para los corredores fijos de transporte urbano metropolitano, que benefician a miles de usuarios diariamente", dijo González.

