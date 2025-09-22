Abinader: destrucción de lancha rápida con drogas no ocurrió en aguas dominicanas

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader aclaró la noche de este lunes que la destrucción de la lancha rápida con drogas no ocurrió en aguas territoriales dominicanas como se ha difundido en diversos medios.

El mandatario ofreció estas declaraciones la noche de este lunes a su llegada a Nueva York para participar en el 80.º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre.

"Nosotros tenemos una versión muy drástica con el tema de los carteles de la droga. O sea, nosotros pensamos que hay que luchar duramente con ellos, el gobierno norteamericano está en esa disposición y ya hubo una rueda de prensa donde ahí se explicó toda esa situación. Lo que sí quiero corregir es que no fueron aguas territoriales dominicanas. Eso parece como una confusión de algunos medios", afirmó Abinader ante una pregunta de una periodista.

El presidente dijo que lo que sí están dispuestos es a combatir todos los carteles de las drogas.

Según se informó en una rueda de prensa conjunta de las autoridades dominicanas y de Estados Unidos, la operación culminó en la incautación de 377 paquetes de presunta cocaína cerca de Isla Beata, en la provincia de Pedernales. Estados Unidos dijo que la embarcación fue bombardeada en aguas del mar Caribe. Las tres personas que iban a bordo murieron.

Reconocimiento Estado de Palestina

Respecto a este tema, el jefe de Estado dijo que hay un Consejo de Relaciones Exteriores para discutir estos temas, "y lo discutiremos".

"Esto es una decisión que ha tomado la comunidad europea y tenemos que discutirlo internamente", expresó Abinader sobre las naciones que han reconocido el Estado de Palestina.

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el pasado domingo el reconocimiento del Estado palestino. Francia se sumó este lunes.

Tierras raras

El mandatario también adelantó que en las reuniones que sostendrá con el Consejo de las Américas, el Atlantic Council y con el centro de empresarios hispanoamericanos, hablará de la importancia que tienen las tierras raras para República Dominicana.

"Yo quiero decirles que estamos muy optimistas con lo que estamos descubriendo en tierras raras. Es más, yo les puedo decir a ustedes que lo que se ha descubierto de tierras raras en la República Dominicana en términos de su pureza, en términos de su valor, es quizás el mayor de toda América Latina", dijo.

Concluyó: "Y por lo tanto, nosotros vamos a resaltar en esta visita ese descubrimiento, recuerden que hace un año lo anunciamos y que cada vez más se consolida y que tiene un valor tanto estratégico como económico para la República Dominicana".