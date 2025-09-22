Abinader inaugura 13 nuevos Comedores Económicos en el país

El presidente Luis Abinader durante el acto de inagauración de los nuevos comedores económicos. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración simultánea de 13 nuevos Comedores Económicos del Estado, ubicados en distintas comunidades del país, en un acto realizado en la sede central de la institución, en el sector Los Mina, del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Durante su intervención, el mandatario destacó que estas nuevas instalaciones permiten garantizar alimentos de calidad a miles de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, como parte de las políticas de seguridad alimentaria del Gobierno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-22-at-205946-a6eb3b1f.jpeg El presidente Luis Abinader habla durante el acto de inaguración. (FUENTE EXTERNA)

"Con estas inauguraciones completamos la meta de 159 comedores económicos abiertos en los cinco años de nuestra gestión, lo que representa un hito sin precedentes en la historia de esta institución", expresó Abinader. Reconoció la labor del director general de los Comedores Económicos, Edgar Augusto Féliz Méndez, y de su equipo de trabajo.

Cantidad de relaciones alimentarias

El presidente subrayó que, sin incrementar el presupuesto, la actual administración ha logrado multiplicar por cinco la cantidad de comedores disponibles a nivel nacional.

"Hemos aumentado en más de un 500 % las instalaciones operativas, lo que representa un beneficio directo para la población más necesitada. Y no nos detenemos: antes de finalizar el año, se estarán inaugurando 20 más", agregó.

Féliz Méndez explicó que esta expansión ha fortalecido la capacidad operativa de los comedores, que actualmente sirven más de 54 millones de raciones cocidas al año.

Además, se mantienen activos programas de entrega de raciones crudas y kits de emergencia dirigidos a comunidades afectadas por desastres naturales o situaciones de calamidad.

"El programa ha evolucionado de unas decenas de cocinas comunitarias a convertirse en una red nacional de seguridad alimentaria con presencia en todas las provincias del país, incluyendo sectores donde nunca antes hubo servicios públicos de alimentación", afirmó el funcionario.