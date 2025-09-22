Faride sobre matanza de cinco en Santiago: "Somos los primeros que queremos esclarecer" el tema

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful en la rueda de prensa de seguridad ciudadana celebrada en el Palacio de la Policía Nacional

A 12 días de la muerte de cinco hombres abatidos durante un operativo policial en el sector La Barranquita, en la provincia de Santiago, y sin que hasta el momento se conozcan resultados de la investigación, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno es el primero en querer que el caso sea esclarecido.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de seguridad ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria informó que el Ministerio Público sigue a cargo de las investigaciones, mientras la institución policial ha colaborado proporcionando información requerida y facilitando el interrogatorio de los agentes involucrados.

"Nosotros somos los primeros que queremos esclarecer este tema", manifestó al ser consultada por los periodistas sobre el proceso investigativo.

En ese sentido, subrayó que parte de los esfuerzos de Abinader para la transformación policial se producen para eliminar ''esas viejas prácticas'' que han transgredido los derechos de los ciudadanos y que en ocasiones han afectado la credibilidad de la Policía Nacional.

´´El presidente ha sido enfático en ese tema y nosotros también, y por eso este tipo de situación lo que hace es que nos compromete más para que el Ministerio Público cuente con el apoyo que requiera para clarecer lo más pronto posible esta situación´´, añadió.

Prácticas policiales

La ministra destacó que actualmente se encuentran trabajando para garantizar que las actuaciones policiales se basen en el respeto al ciudadano y en un abordaje acorde con los principios de derechos humanos.

Enfatizó que "los procesos tienen que cumplirse, las leyes están ahí, nadie está por encima de la ley, ni la policía, ni absolutamente nadie, y lo que queremos es que, sin importar lo que suceda, se cumpla el debido proceso establecido en las normas vigentes".

La ministra de Interior y Policía subrayó que vela porque la Policía Nacional cumpla su rol de garante del orden público, siempre en estricto cumplimiento de la ley y respetando los procedimientos establecidos.

Ayer los familiares del peluquero José Vladímir Valerio Estévez, de 25 años, abatido el pasado 10 de septiembre durante un operativo policial en el sector La Barranquita, realizaron una vigilia frente a la Gobernación Provincial y el Parque Duarte en Santiago y luego marcharon hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración, exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.