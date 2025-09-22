Interior y Policía informa que sacó 460 armas de fuego de las calles en septiembre de 2025

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el anuncio tras la reunión de seguridad nacional que se celebra cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó este lunes que en lo que va del mes de septiembre han sido retiradas 460 armas de fuego de las calles de la República Dominicana.

Del total, 355 eran ilegales, 75 están bajo investigación, 23 tenían licencias vencidas y 7 habían sido reportadas como robadas, según detalló la funcionaria.

Las incautaciones se realizaron durante diversos operativos coordinados con las autoridades policiales, de acuerdo a datos de una nota de prensa emitida por la entidad.

El anuncio fue ofrecido tras la reunión de seguridad nacional que se celebra cada lunes en el Palacio de la Policía Nacional.

Raful indicó que el destino de las armas incautadas se manejará conforme a lo establecido en la ley.

"Luego de agotar el proceso correspondiente con el Ministerio Público, las armas son decomisadas y remitidas al Ministerio de Interior y Policía, para su custodia o destrucción, según el caso", explicó.

Durante el encuentro, la ministra también reveló que se realizaron 591 allanamientos con resultados positivos en diferentes puntos del país.

Robos bajan respecto a 2024

En cuanto a las denuncias por robo, Raful informó que las cifras han mostrado una disminución interanual, pasando de 65,778 casos en 2024 a 56,333 en 2025, hasta la misma fecha.

La ministra hizo un llamado a la población para continuar colaborando con las autoridades mediante sus denuncias.

"Exhortamos a la ciudadanía a reportar los robos a través de nuestras plataformas digitales y estaciones policiales", expresó.

Más de 8 mil haitianos repatriados en una semana

Por otro lado, Raful informó que 8,616 ciudadanos haitianos fueron deportados y repatriados esta semana por la Dirección General de Migración. Aseguró que estas acciones forman parte de una labor sistemática de supervisión migratoria que se mantiene en marcha.