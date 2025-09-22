Migración intensificará operativos ante perspectiva de agravamiento de la situación haitiana

Grupo de haitianos indocumentados detenidos por agentes de la Dirección General de Migración (DGM). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que continuará con los operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, a fin de garantizar el cumplimiento de la ley 285-04 y el mandato del Consejo de Seguridad y Defensa de la República Dominicana, que declaró el problema migratorio de interés para la seguridad nacional.

A través de una nota de prensa, la institución su aviso a la comunidad nacional e internacional, señalando que los operativos y los procesos de gestión migratoria se realizan de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, el marco legal vigente y las normas del derecho internacional.

"Ante el agravamiento de la situación interna en Haití se ha incrementado la vigilancia y las tareas de inteligencia para perseguir los flujos de migrantes y de extranjeros irregulares que ingresan al territorio nacional.

La DGM, junto a las fuerzas de Seguridad del Estado, tenemos desplegados equipos de inteligencia, contra inteligencia, asuntos internos e interdicción migratoria, con un enfoque principal en las vías de aproximación, que comunican las provincias de la zona fronteriza con los principales centros urbanos del país por medio de vehículos de particulares, transporte público, motores y rutas peatonales",

La DGM justificó la intensificación de los operativos como una medida para garantizar la seguridad y la paz interior de la República Dominicana. Indicó que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el 1.33 % de la tasa de criminalidad acumulada (actualmente de un 8.1 %) corresponde a hechos en los que están involucrados nacionales haitianos.

Asimismo, la DGM señaló que el tema migratorio genera daños colaterales en:

Los sistemas hospitalario

Educativo

Medio ambiente

Ornato

Limpieza de numerosas comunidades.

Las deportaciones

La DGM informó que, entre el 1 de octubre de 2024 al 20 de septiembre de 2025, ha deportado a 369,779 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país.

La institución reiteró su llamado a todos los inmigrantes irregulares a abandonar voluntariamente el territorio nacional, ya que los operativos de interdicción migratoria continuarán intensificándose .