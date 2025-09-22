Con la muerte de Alcadio Vizcaíno Franco, alias "Caco Piro", la Policía Nacional rompió una pausa de 11 días sin reportes de fallecidos en supuestos "intercambios de disparos" o muertes "en acción legal", desde el operativo del pasado 10 de septiembre en La Barranquita, Santiago, donde cinco hombres fueron abatidos.

La madrugada de ayer, Vizcaíno Franco falleció tras alegadamente enfrentarse a una patrulla policial que lo perseguía por su presunta implicación en varios homicidios. Contra él pesaban al menos cuatro órdenes de arresto, lo que lo mantenía en la mira de las autoridades.

De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, el occiso estaba vinculado a la muerte de Carlos David Castillo y Narciso García, así como a las heridas causadas a José Alejandro Matos Tineo, Felipe Minaya y Santiago de la Cruz, en hechos ocurridos por separado en la comunidad de Andrés, en Boca Chica.

Cuatro muertes el fin de semana

Con Vizcaíno Franco, suman cuatro los fallecidos durante el fin de semana en distintos hechos aislados.

En el sector Las Flores, provincia San Cristóbal, dos hombres perdieron la vida y otro resultó herido durante un conflicto social.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Alcántara y Juan Gabriel Alcántara, fallecidos por heridas de bala. Mientras el herido, Yarimir Rodríguez, de 20 años, sufrió lesiones con un arma blanca.

El agresor fue identificado como Wander Contreras, alias "Buche", y la Policía indicó que el incidente estaría relacionado con una vieja rencilla de carácter pasional.

Pesqueira exhortó al acusado a entregarse y confirmó que varias personas están siendo entrevistadas en el marco de la investigación.

En otro hecho del fin de semana, resultó muerto Wellington Miguel Pérez de Pujol, de 39 años, mientras Justin Alfredo Ovalle, alias "la Perra", de 22, resultó herido.

Según la Policía, el caso está vinculado a conflictos entre bandas delictivas. Entre los prófugos se encuentran Adonis Bello, Selin Vicente Montero, un hombre identificado como Kenny y otro como Stalin, y Enrique Contreras, a quienes se les instó a entregarse por las vías legales correspondientes.