Apresan a hombre vinculado al grupo que fue ultimado por policías en Santiago

Carlos Manuel Rosario, el joven que se presentó el pasado viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva tras ser vinculado a los cinco hombres ultimados por la Policía en Santiago, fue dejado detenido este martes al emitirse una orden de arresto en su contra.

Rosario rechazó haber tenido una relación con los hoy occisos y aseguró que "nunca" ha ido a Santiago.

Junto a su abogado, Wander Matos, dijo que se le hizo un allanamiento a su residencia en julio, en donde no se halló nada comprometedor.

Dijo que un arma que se encontró frente a su residencia se quiere relacionar con él.

Agregó que trabaja en una cooperativa y que pertenece a una familia religiosa que puede ser testigo de que solo vive de su trabajo a su casa.

"No tengo nada que ver con eso (el caso) soy una persona sumamente humilde, tranquila", aseguró Rosario.

Solicitarán medida de coerción

A Rosario se le solicitará medida de coerción este miércoles.

Los hombres ultimados hace menos de 15 días por miembros de la Policía son Elvis Antonio Jiménez Rodríguez (26 años), Julio Alberto Gómez (28), José Vladimir Valerio Estévez (25), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y Carlos Enrique Guzmán Navarro (40).

La Policía los acusó de formar parte de una "estructura criminal".

Carlos Manuel Rosario dijo a periodistas en el Palacio de Justicia que se le imputa de tráfico de armas.