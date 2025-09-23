Comandante del Ejército supervisa tropas en la frontera; exhorta a dar trato digno a indocumentados

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez. ( FUENTE EXTERNA )

El comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, supervisó este martes las unidades militares en la línea noroeste para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad fronteriza en Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi.

Camino Pérez exhortó a los soldados a continuar otorgando un trato digno a los migrantes indocumentados, a mantenerse con estricto apego a las disposiciones de la Ley, siempre alejados de la comisión de actos ilícitos .

Una nota de prensa indica que el recorrido comenzó en la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército, con asiento en Mao, provincia Valverde, desde donde se trasladó a los puestos Los Quemados y Las Caobas, para luego proseguir hasta la Inspectoría de Santiago Rodríguez.

Posteriormente visitó los puestos El Guanal y El Rodeo, así como el Destacamento Santiago La Cruz y el puesto Don Miguel Pista, estos últimos en la provincia Dajabón.

En esta última localidad, se incluyó una visita al asiento del 10mo. Batallón de Infantería, donde arengó a las tropas, para luego visitar los puestos El Laurel y El Puente, entre otros puntos de control fronterizo.

El recorrido concluyó en la fortaleza San Fernando en Montecristi, asiento de la 15ta. Compañía de infantería del Ejército de República Dominicana, donde anunció que próximamente dicha unidad será elevada a nivel batallón, para incrementar la presencia militar y establecer mayores controles en la zona.

Al visitar las diferentes dotaciones del Ejército, el mayor general Camino Pérez aprovechó para supervisar las condiciones de sus instalaciones y atender algunas necesidades.

Encuentro con gobernadora

De igual forma sostuvo un encuentro con la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona, con quien conversó sobre diversos aspectos relacionados a la contratación de mano de obra extranjera en esa provincia y a la intervención del Ejército en el combate al tráfico de indocumentados y a otros ilícitos en la zona fronteriza.