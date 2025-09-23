Comisión Aeroportuaria analiza informe sobre falla eléctrica del domingo en el AILA

La situación fue caótica en el Aeropuerto Las Américas el pasado domingo por la falla eléctrica. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Comisión Aeroportuaria se encuentra reunida esta tarde para conocer el informe de los técnicos del Departamento Aeroportuario sobre la falla eléctrica que afectó al Aeropuerto Internacional de Las Américas el pasado domingo.

El encuentro se realiza en la sede del Departamento Aeroportuario y está encabezado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, presidente de la Comisión Aeroportuaria. La prensa no tiene acceso al encuentro.

Se informará al país

Se informó que se emitirá un comunicado con el contenido del informe y las conclusiones a que llegue la comisión.

El ministro Eduardo Estrella había advertido que se establecería el nivel de responsabilidad de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI en la situación que provocó caos en la terminal.

La Comisión Aeroportuaria está integrada por el ministro de Obras Públicas, quien la preside; el director de Aduanas; el director de Migración; el director de Aeronáutica Civil; el ministro de Turismo; el director del Departamento Aeroportuario y representantes del sector privado.

El pasado domingo se registró una falla eléctrica que afectó a 47 vuelos durante más de cinco horas, algunos de los cuales fueron desviados a otros aeropuertos, como Punta Cana y Santiago. Hasta ahora se desconoce la causa de la falla.

Lo que dijo Abinader El presidente Luis Abinader calificó ayer como totalmente "inaceptable" lo ocurrido en el Aeropuerto Las Américas y advirtió que, si hubo negligencia, habrá consecuencias.