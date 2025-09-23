×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
falta de agua potable
falta de agua potable

Comunitarios de Tavera, en La Vega, protestan por falta de agua potable y dan plazo a Inapa

Denuncian que tienen dos meses que no reciben el servicio

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Comunitarios de Tavera, en La Vega, protestan por falta de agua potable y dan plazo a Inapa
Residentes de Tavera, en La Vega, protestan ante la falta de agua potable. (FUENTE EXTERNA)

Residentes del distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, realizaron este martes una caminata por sus calles en reclamo de que se les garantice el acceso al agua potable, un servicio que aseguran no reciben desde hace dos meses.

Los manifestantes, quienes portaban pancartas con mensajes alusivos a su demanda, denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible para la economía de las familias ya que deben comprar el líquido.

Gladys Fajardo, una de las comunitarias, explicó que debido a la falta del agua se ven obligados a disponer recursos que no tienen para abastecerse a través de los camiones cisterna por valores de hasta 3,000 pesos.

"Aquí hay familias que pasan semanas sin ver una gota de agua por la tubería", expresó con indignación Fajardo.

En tanto, Marino Jiménez calificó como "inhumano" mantener por tanto tiempo a toda una comunidad sin acceso a un servicio básico como el agua potable.

  • Justo en esta comunidad se encuentra la presa de Tavera, de donde se suplen acueductos como los de Santiago y Moca.

Multiples solicitudes

Los residentes recordaron que han realizado múltiples solicitudes y sostenido conversaciones con autoridades de la institución acuífera para que les expliquen las razones por las cuales no tienen el servicio. 

Durante la manifestación, los comunitarios dieron un plazo de cinco días al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para resolver la problemática

  • Advirtieron que, de no recibir una solución en ese tiempo, continuarán protestando en las calles.
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.