Comunitarios de Tavera, en La Vega, protestan por falta de agua potable y dan plazo a Inapa

Residentes de Tavera, en La Vega, protestan ante la falta de agua potable. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes del distrito municipal de Tavera, en la provincia La Vega, realizaron este martes una caminata por sus calles en reclamo de que se les garantice el acceso al agua potable, un servicio que aseguran no reciben desde hace dos meses.

Los manifestantes, quienes portaban pancartas con mensajes alusivos a su demanda, denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible para la economía de las familias ya que deben comprar el líquido.

Gladys Fajardo, una de las comunitarias, explicó que debido a la falta del agua se ven obligados a disponer recursos que no tienen para abastecerse a través de los camiones cisterna por valores de hasta 3,000 pesos.

"Aquí hay familias que pasan semanas sin ver una gota de agua por la tubería", expresó con indignación Fajardo.

En tanto, Marino Jiménez calificó como "inhumano" mantener por tanto tiempo a toda una comunidad sin acceso a un servicio básico como el agua potable.

Justo en esta comunidad se encuentra la presa de Tavera, de donde se suplen acueductos como los de Santiago y Moca.

Multiples solicitudes

Los residentes recordaron que han realizado múltiples solicitudes y sostenido conversaciones con autoridades de la institución acuífera para que les expliquen las razones por las cuales no tienen el servicio.

Durante la manifestación, los comunitarios dieron un plazo de cinco días al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para resolver la problemática.

Advirtieron que, de no recibir una solución en ese tiempo, continuarán protestando en las calles.

Te puede interesar Solo el 30 % paga el servicio de agua potable en Santiago, según el director de Coraasan