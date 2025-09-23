El Gobierno reafirma compromiso en lucha contra el narcotráfico tras operación conjunta con EE. UU.

Fotografía difundida por la DNCD de los paquetes de cocaína decomisados durante una operación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana contra el narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana emitió este martes un comunicado en el que reafirma el compromiso del país en su lucha sin cuartel contra el narcotráfico, en respuesta a cuestionamientos surgidos tras una operación conjunta con Estados Unidos que culminó con la destrucción de una lancha rápida y la incautación de 377 paquetes de presunta cocaína cerca de la Isla Beata, en la provincia de Pedernales.

“El Gobierno dominicano reafirma su firme y reconocida trayectoria en su lucha sin cuartel contra el narcotráfico. República Dominicana coopera con todos los esfuerzos destinados a erradicar esa actividad ilícita por aire, mar y tierra”, señala el comunicado oficial.

La Cancillería subraya que el país ha asumido con responsabilidad el compromiso de proteger a la ciudadanía y contribuir a la seguridad regional, combatiendo las redes del narcotráfico que atentan contra la paz y el desarrollo.

Además, destaca que todas las actuaciones se enmarcan dentro del derecho internacional y los acuerdos de cooperación que fortalecen la seguridad marítima dominicana y regional.

El pronunciamiento se produce luego de que el pasado domingo 21 de septiembre, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informara sobre la primera operación conjunta entre República Dominicana y Estados Unidos contra el narcoterrorismo.

La acción incluyó la destrucción de una lancha rápida tipo Go Fast, detectada por el Comando Sur de EE.UU. (Southcom) y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF-South), que según informes de inteligencia transportaba sustancias narcóticas con destino a territorio dominicano, para ser utilizadas como puente hacia Estados Unidos.

Durante la operación, la embarcación fue destruida por las autoridades estadounidenses. Posteriormente, unidades de la Armada dominicana y equipos tácticos de la DNCD realizaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando recuperar 13 pacas que contenían los 377 paquetes de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

El presidente Luis Abinader aclaró la noche del lunes que la destrucción de la lancha no ocurrió en aguas territoriales dominicanas, como se había difundido en algunos medios de comunicación.

En medio de las reacciones internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la operación en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), señalando: “Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos. Esto significa que funcionarios de EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”.

Petro también pidió que se avance en la investigación y que las madres de jóvenes desaparecidos en esos días denuncien ante las autoridades. “No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar”, agregó.

Ante este escenario, el Gobierno dominicano reiteró en su comunicado su inquebrantable voluntad de continuar trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias. Asimismo, reafirmó su compromiso con el principio de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz.