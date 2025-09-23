Juramentan a Aura Celeste Fernández como nueva gerente general del CNSS

La nueva Gerente General del CNSS, levantando la mano durante su acto de juramentación presidida por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, este 23 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Eddy Olivares, juramentó este martes a Aura Celeste Fernández como nueva gerente general del CNSS, en cumplimiento del decreto 541-25, según informó la entidad a través de una nota de prensa.

Durante el acto, Olivares destacó la trayectoria de Fernández como funcionaria pública, así como su capacidad y compromiso con la institucionalidad, cualidades que según aseguró, garantizarán una gestión fructífera en la gerencia general del CNSS.

El ministro recordó que el Consejo es la máxima instancia del Sistema de Seguridad Social en el país, por lo que es fundamental que funcione con una coordinación efectiva y armónica, un aspecto que confió quedará en manos de la nueva gerente.

Por su parte, Aura Celeste Fernández agradeció la confianza depositada por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Trabajo, y los miembros del Consejo para asumir su responsabilidad.

"Asumo esta función con la conciencia de que la Seguridad Social es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, y representa una columna vertebral en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria", expresó.", expresó Fernández.

Sobre Aura Celeste

La nueva gerente general aseguró que trabajará con dedicación y apertura para ampliar la cobertura del Sistema Dominicano de Seguridad Social y responder a las necesidades de la ciudadanía.

Fernández es abogada con más de 40 años de experiencia. Ha sido miembro de la Junta Central Electoral en dos periodos, coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, y formó parte de la comisión de juristas que elaboró el Anteproyecto de Reforma Constitucional que culminó en la Constitución de 2010.

Además, es presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética en Salud.