Cientos de peregrinos llegan al Santo Cerro en vísperas del Día de las Mercedes

Feligreses postrados ante la Virgen de las Mercedes en el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el Santo Cerro, provincia La Vega. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

En víspera del 24 de septiembre, cientos de devotos, procedentes de distintas provincias y del extranjero, acuden al Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, provincia La Vega, para participar en las festividades religiosas y culturales dedicadas a la patrona del pueblo dominicano.

José Rafael Franco Valdez, residente en la zona, explicó que la devoción no se limita a su día festivo, sino que se manifiesta durante todo el año con la llegada constante de visitantes que buscan cumplir promesas, agradecer favores o venerar a la virgen.

Un ejemplo de ello es Jazmín de la Rosa, quien viajó desde Nueva York, Estados Unidos, para agradecer la recuperación de la salud de su hijo.

"Estoy aquí agradeciendo a la virgen por devolverle la salud a mi niño", expresó la señora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-11031-pm-1-9f553b15.jpeg Feligreses a las afueras del Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, provincia La Vega, para participar en las festividades religiosas y culturales dedicadas a la patrona del pueblo dominicano. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El sacerdote Carlos Francisco Vásquez Checo, vicario del santuario, informó que la festividad forma parte de una tradición que se desarrolla durante nueve días con oraciones, eucaristías y actos culturales.

Agregó que las actividades reúnen a peregrinos de diferentes parroquias del país.

"En distintos lugares María se manifiesta con diversas advocaciones. Aquí, en el Santo Cerro, la veneramos como Virgen de las Mercedes, la liberadora de cautivos", expresó el sacerdote.

Programa del miércoles 24

Las celebraciones centrales se desarrollarán este miércoles 24 de septiembre, con un amplio programa de misas que iniciará a las 5:00 de la mañana.

La eucaristía principal será a las 9:00 de la mañana y estará presidida por monseñor Tomás Morel, obispo de la Diócesis de La Vega, con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas.

La jornada cerrará con una procesión desde el monumento al Padre Fantino hasta el santuario.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-23-at-11031-pm-2-09bab374.jpeg Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes, en el Santo Cerro, provincia La Vega. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Además de las ceremonias litúrgicas, los peregrinos participan en actividades culturales y artísticas que complementan la conmemoración, muchas veces motivados por tradiciones familiares o promesas personales.

La Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana, es el símbolo de fe, esperanza y unidad para miles de dominicanos que cada año renuevan su devoción en el Santo Cerro de La Vega.