¿Asesinato o suicidio? La gran incógnita sobre la muerte de empresario español en RD

Vehículo en el que fue hallado muerto en la provincia Valverde un empresario español identificado como Antonio Jiménez López. ( FUENTE EXTERNA )

Antonio Jiménez López era un empresario español que visitaba con frecuencia la República Dominicana, país de origen de su esposa, con quien tuvo un hijo, hoy adolescente. Ingresó recientemente al territorio caribeño junto a su familia, en lo que terminó siendo un viaje sin regreso.

Su cuerpo fue hallado sin vida el pasado sábado 20 de septiembre dentro del vehículo que conducía, una yipeta Bestune, modelo T55 Enjoy, en un camino rural sin asfaltar de la comunidad La Trujillista del Palo Damajagua, distrito municipal Maizal, en Valverde, al noroeste del país.

Llevaba puesto el cinturón de seguridad y el pie derecho sobre el pedal del freno. Su cabeza, vencida por la gravedad, presentaba un disparo en la región temporal izquierda, con salida por el pabellón auricular derecho, lo que le provocó una hemorragia interna, según certificó la médico legista actuante.

No se observaron signos de forcejeo ni indicios de que se hubiera intentado mover el cadáver. Dentro del vehículo fueron encontrados su pasaporte, documento de identidad español, licencia de conducir, 17,100 pesos dominicanos y monedas extranjeras.

Aunque la escena podría sugerir un suicidio, hay un elemento que da pie a presumir que se trató de un asesinato: dentro del vehículo fue hallado un casquillo, más no el arma que fue accionada.

Hasta el momento, no existen elementos concluyentes que permitan establecer las circunstancias reales de la muerte de Antonio, de 59 años. Las autoridades dominicanas esperan que el cadáver hable a través de los resultados de la autopsia.

¿Cómo acabó la vida del empresario español?

Según versiones preliminares, Antonio Jiménez López llevaba muerto entre 11 y 20 horas cuando su cuerpo fue levantado, luego de que comunitarios alertaran a la Policía Nacional. Hasta ahora, no se ha encontrado a nadie que haya presenciado cómo terminó la vida del empresario. No hay testigos.

Este miércoles, el vocero de la uniformada, coronel Diego Pesqueira, informó que más de 20 oficiales investigadores se han sumado al proceso que busca esclarecer el suceso, que ha acaparado la atención de la prensa dominicana y española.

"Se están haciendo levantamientos de cámaras en zonas aledañas, porque ahí donde fue encontrado el cadáver es una zona rural. No hay. Entonces hay que trabajar en distintas áreas", explicó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Antonio se haya suicidado y alguien haya robado el arma, Pesqueira afirmó que no se puede adelantar ninguna hipótesis y ofreció la seguridad de que todas las personas cercanas al empresario serán investigadas.

"Se sigue avanzando, estamos esperando los resultados de la autopsia. Hay que establecer las reales circunstancias de muerte primero", apuntó.

¿Quién era?

Antonio Jiménez López nació en Almería, pero residía en el municipio Dos Hermanas, en Sevilla.

Allí era altamente conocido por su negocio: un vivero que lleva el nombre de su esposa, la dominicana Patria Eridania, quien figura como la propietaria, según medios españoles.

Además de la venta de plantas, con el paso de los años el vivero Patria Gargen se transformó en un referente para la organización de bodas, inauguraciones y la ambientación de hoteles, de acuerdo con la prensa local.

A él lo describen como una persona discreta y reservada, quien siempre prefirió que su esposa manejara el personal y fuera la cara del negocio.