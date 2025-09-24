En la misa principal por el Día de la Virgen de las Mercedes, celebrada este 24 de septiembre en el santuario del Santo Cerro, provincia La Vega, el obispo Carlos Tomás Morel Diplán, emitió un mensaje contundente contra la corrupción y la pérdida de valores en la sociedad dominicana.

El prelado advirtió que la raíz de muchos males sociales radica en la desintegración familiar, institución que calificó como "la base fundamental de la sociedad".

"Si la institución primaria anda mal, ¿qué podemos esperar de las demás? Las instituciones están formadas por seres humanos que vienen de esas familias", expresó el obispo de La Vega durante la homilía.

Morel Diplán lamentó el auge de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el maltrato infantil y el deterioro del comportamiento juvenil.

"No podemos ver estas tragedias como simples noticias morbosas en las redes. Es de preocuparnos todos, porque la familia es la gran riqueza social que ninguna otra institución puede sustituir", sostuvo el religioso.

El obispo también criticó con firmeza a sectores políticos y sociales que, a su juicio, han alimentado una cultura de corrupción.

"Hay que darse en el pecho y reconocer que muchos han contribuido a construir una sociedad de la corrupción. No se resuelve solo con un código de ética ni con un cambio de colores de partido, hay que ir a la raíz, fortalecer la familia y formar buenos ciudadanos", subrayó.

Autoridades presentes

La misa contó con la asistencia de la vicepresidenta Raquel Peña, quien actualmente ejerce como presidenta en funciones debido a que el presidente Luis Abinader está fuera del país.

También estuvieron presentes autoridades civiles, militares y cientos de peregrinos procedentes de distintas provincias . Previo a la ceremonia, la vicepresidenta Peña destacó la importancia de mantener la fe y la unión en los hogares .

"Lo más importante es que cada familia tenga en el centro a Dios y a la Virgen de las Mercedes, para que siempre nos proteja y nos guíe por el camino del bien", expresó Peña a la prensa.

Fe, identidad y esperanza

Durante su homilía, el obispo recordó que la devoción a la Virgen de las Mercedes en República Dominicana tiene raíces profundas, y que su festividad representa una oportunidad para "mantener viva la tradición y celebrar la identidad como pueblo dominicano".

"Jesús es la fuente máxima de nuestra esperanza. En tiempos de incertidumbre, la familia debe ser el lugar donde se formen hombres y mujeres de bien para construir una sociedad más justa y solidaria", concluyó Morel Diplán.

