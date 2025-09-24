Iglesia celebrará este jueves 72 aniversario de la Diócesis de Santiago de los Caballeros

La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. ( FUENTE EXTERNA )

La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros celebrará este jueves 25 de septiembre a las 6:15 de la tarde el 72 aniversario de la fundación de la Diócesis de Santiago, con una solemne Eucaristía en la Catedral Santiago Apóstol El Mayor, presidida por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez.

Durante la celebración también se dará la bienvenida al nuevo Obispo Auxiliar, monseñor Andrés Amauri Rosario, quien asumirá, además, como párroco de la Catedral.

Un aniversario con significado histórico

El padre Regino Collado, encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación, destacó la importancia de la conmemoración.

"Este acontecimiento de arribar a los 72 años de Diócesis, como inició y fundada por el papa San Pío XII, tiene mucho significado para nuestra iglesia, luego cumplirá como Arquidiócesis", expresó.

Historia

La Diócesis de Santiago fue creada el 25 de septiembre de 1953 mediante la bula Si Magna et Excelsa, del papa Pío XII, con la Catedral Santiago Apóstol El Mayor como sede.

Posteriormente, el 14 de febrero de 1994, el papa Juan Pablo II la elevó a Arquidiócesis, convirtiéndola en sede metropolitana de una nueva provincia eclesiástica que comprende las diócesis de La Vega, San Francisco de Macorís, Mao-Montecristi y Puerto Plata.

Alcance actual de la Arquidiócesis

Hoy la Arquidiócesis de Santiago abarca los territorios de las provincias de Santiago y Espaillat.

Está organizada en 14 zonas pastorales, con 93 parroquias, 16 cuasi parroquias, 837 sectores y 25 pequeñas comunidades eclesiales.

El aniversario contará con la participación de sacerdotes, comunidades religiosas, movimientos y grupos apostólicos de toda la arquidiócesis.