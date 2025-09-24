Los más 8 millones de clientes prepagos solo tienen cinco días para validar sus números

A través del registro de los usuarios prepago se busca reducir los actos bandálicos mediantes llamadas telefónicas. ( FUENTE EXTERNA )

A partir de este jueves 25 de septiembre, los más de ocho millones de usuarios de líneas telefónicas prepago en la República Dominicana tendrán solo cuatro y cinco días para validar sus datos con sus compañías proveedoras.

Los clientes de Claro podrán hacerlo hasta el domingo 28 de septiembre, mientras que los de Altice tendrán plazo hasta el lunes 29. La medida cumple con la Resolución 073-2025 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que busca mantener un registro actualizado y prevenir delitos cometidos a través de llamadas telefónicas.

El proceso toma solo unos minutos. En el caso de Claro, que concentra más del 60 % de los clientes prepago en el país, los usuarios deben marcar *456# desde su móvil y seguir las instrucciones. También pueden acudir a una de sus sucursales con cédula o pasaporte.

Los clientes de Altice tienen la opción de llamar al *555, visitar una tienda física o ingresar a la página identidadprepago.altice.com.do.

Asimismo, el Indotel habilitó en su portal web (indotel.gob.do/consulta-tus-servicios) la opción para que los usuarios verifiquen con qué compañías tienen números asignados.

Seguridad

El órgano regulador dispuso que las prestadoras telefónicas exijan a cada usuario un documento oficial —cédula, pasaporte o carnet de residencia— y notifiquen a sus clientes sobre los procedimientos y plazos de validación.

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), junto a las operadoras Claro y Altice, recordó a los usuarios la importancia de confirmar sus datos antes de la fecha límite.

Además, el Indotel avanza en el bloqueo de señales de celulares desde las cárceles, desde donde se organizan crímenes y estafas mediante llamadas y conexiones a Internet con el exterior.

Una población conectada

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-2024) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reveló que el 94.7 % de los hogares dominicanos dispone de al menos un teléfono celular.

En las zonas urbanas lo posee el 95.3 %, mientras que en las rurales 91.4 % tiene acceso.

