MGI-RD garantizó servicios sin interrupciones durante apagón en AILA

Durante el apagón que afectó el pasado domingo las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), concesionado a Aerodom, la empresa MGI-República Dominicana logró mantener activos todos sus servicios de alimentos y atención al cliente, sin registrar interrupciones.

Mario Llana, gerente de país de MGI-RD, aseguró que la continuidad fue posible gracias a la planificación y a la inversión constante en infraestructura. "No se afectó ni un solo minuto el servicio a los pasajeros ni a las aerolíneas. Seguimos operando con normalidad en medio de la contingencia", expresó.

De su lado, Augusto del Valle, director corporativo del Caribe de MGI, precisó que todos los equipos eléctricos funcionaron sin inconvenientes y bajo los más altos estándares de seguridad e higiene. Añadió que, tras la contingencia, un auditor de Delta Air Lines constató la calidad de la operación durante la emergencia.

La compañía recordó que en el AILA cuenta con dos generadores de 600 KVA con sistema de redundancia, un tanque de 4,000 galones de gasoil y una reserva de 100,000 galones de agua, elementos que aseguran la resiliencia de su servicio.

"Cada inversión está pensada para que podamos seguir sirviendo, incluso en las situaciones más difíciles", concluyó Del Valle.