Arzobispo Ozoria llama aplicar mano dura contra los responsables de crisis en Senasa

El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, demandó del Gobierno y de la justicia a aplicar mano dura contra los funcionarios que robaron los recursos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la homilía con motivo del Día de la Virgen de las Mercedes, en la iglesia del mismo nombre en la Ciudad Colonial, dijo esperar que en este caso no ocurra como en otros que se ha demostrado robos de los recursos del Estado y los responsables andan sueltos.

Indicó que el pueblo tenía una gran esperanza con el tema de la salud que se ha desvanecido con lo ocurrido en Senasa.

"Teníamos la esperanza del funcionamiento de la seguridad social y hoy esa esperanza la vemos tambaleando con todo estos problemas del seguro de los pobres, Senasa", dijo Ozoria.

Sostuvo que en Senasa estaba la salud del pueblo pobre, pero que ahora se tiene duda por los grandes robos en el seguro de los pobres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-115108-am-58f63954.jpeg Feligreses durante la misa con motivo del Día de la virgen de las Mercedes, en la iglesia del mismo nombre en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Piden castigo a los responsables

Abogó para que todos los involucrados en el caso Senasa paguen, que tenga consecuencias en la justicia, que no pase como en otros casos que funcionarios roban y al poco tiempo andan por las calles como si nada.

"Tenemos esa duda... quién haya robado el dinero a Senasa que pague la consecuencia porque la salud del pueblo hay que respetarla, teníamos la esperanza en ese sistema de seguridad social, pero esto que está aconteciendo vemos con pesimismo el futuro".

Rogó a María de las Mercedes para que intervenga ante esa situación y libere al pueblo de los ladrones porque el dinero y la salud del pueblo debe ser respetada y que el gobierno y la justicia deben actuar aplicando mano dura en favor del pueblo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/whatsapp-image-2025-09-24-at-121112-pm-dd898604.jpeg Celebración de la misa en la iglesia de la virgen de las Mercedes en la Ciudad Colonial. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)