Pasajeros afectados por fallo eléctrico en el AILA serán resarcidos a través de las aerolíneas

Pasajeros afectados por el apagón en el AILA el domingo 21 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Los pasajeros que resultaron perjudicados por los retrasos y cancelaciones de vuelos del pasado domingo 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) podrán acceder al resarcimiento de los daños ocasionados, luego de que la Comisión Aeroportuaria dispusiera que Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) asuma los costos asociados a pasajeros y aerolíneas.

La decisión fue adoptada tras conocerse el informe preliminar que atribuyó la falla eléctrica al colapso de la celda–seccionadora de media tensión en la terminal norte y a la indisponibilidad del circuito de respaldo.

El fallo dejó sin energía gran parte de las instalaciones durante varias horas, afectando a más de 40 vuelos internacionales y dejando varados a miles de viajeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/pasajeros-apagon-en-el-aila-1--neal-cruz-2-21e06daa.jpg Pasajeros afectados por la falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas el domingo 21 de septiembre. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Una fuente de entero crédito señaló que las aerolíneas serán las encargadas de canalizar los reclamos de sus pasajeros, mientras Aerodom deberá responder por los costos económicos que esta situación generó.

Multa millonaria a Aerodom

Además de la obligación de cubrir los daños, la Comisión Aeroportuaria impuso a la concesionaria una multa de cinco millones de dólares a favor del Estado dominicano.

La entidad también ordenó que, en un plazo de tres meses, Aerodom ejecute una intervención estructural del sistema eléctrico del aeropuerto, entregue en 48 horas los planos e informe oficial del fallo, y refuerce sus protocolos de manejo de crisis.

El comunicado oficial destacó que en ningún momento se interrumpieron las operaciones de pista ni de torre de control, ya que estas áreas contaban con un sistema alterno de energía, lo que permitió mantener aterrizajes y despegues.