La Policía Nacional informó este miércoles que trabaja en la investigación del atraco a un adulto mayor ocurrido en Santiago, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad.

El incidente tuvo lugar en la calle Penetración, detrás del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde dos hombres hasta el momento sin identificar, atracaron y agredieron a la víctima, que caminaba con dificultad, y le sustrajeron 2,000 pesos.

Policía confirma denuncia y levantamientos

La Dirección de Relaciones Públicas de la Policía en Santiago explicó que ya la denuncia fue formalizada por el afectado y que los agentes avanzan en las pesquisas.

"Se está trabajando en el caso. Dicrim ubicó al señor, fueron dos mil pesos que le llevaron. Los mismos policías lo acompañaron a poner la denuncia. Se están haciendo los levantamientos correspondientes", indicó la institución.

Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables para proceder con su captura.

El hecho quedó grabado

El hecho ocurrió el pasado lunes y en el video se observa cómo los asaltantes, que se desplazaban en un carro Hyundai Sonata color gris, se detienen junto al señor.

Uno de ellos simula ayudarlo, pero luego lo empuja contra el vehículo y procede a registrarle los bolsillos, despojándolo del dinero.

La víctima presentó resistencia, lo que provocó que recibiera agresiones físicas antes de que los hombres huyeran del lugar en el automóvil.