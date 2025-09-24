República Dominicana encabeza índice de libertad de prensa en América Latina

Estudio de Latinometrics revela el liderazgo de República Dominicana en libertad de prensa entre países latinoamericanos evaluados. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana figura en el primer lugar del índice de libertad de prensa entre 19 países de América Latina evaluados en 2025, según un estudio de Latinometrics basado en datos de Reporteros Sin Fronteras.

El informe coloca a Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Colombia, México, Paraguay y Ecuador en las siguientes posiciones. En los últimos lugares aparecen Guatemala, Argentina, Bolivia, Perú, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Cuba.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/republica-dominicana-sobresale-en-indice-de-libertad-de-prensa-61fe20ec.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/republica-dominicana-sobresale-en-indice-de-libertad-de-prensa-61fe20ec.jpeg

Te puede interesar Ultraconservadores de EE. UU. despedirán a Charlie Kirk entre ataques a la libertad de prensa

De acuerdo con Latinometrics, entidad con sede en Nueva York que analiza tendencias y oportunidades de negocios en la región, la República Dominicana también se destaca en otros apartados.

En el indicador de gobernabilidad social ocupa el primer puesto; en la puntuación general figura en segundo lugar, por debajo de Costa Rica, al igual que en situación legal; y en el contexto económico alcanza la tercera posición. En el indicador de seguridad se ubica en el décimo lugar.