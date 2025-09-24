Villa Altagracia recibe moderno camión de bomberos

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia recibieron un camión para sus operaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia celebró la incorporación de un moderno camión de bomberos, marca International, totalmente equipado, que fortalecerá significativamente la capacidad de respuesta ante emergencias en el municipio.

La entrega de esta unidad representa un avance histórico para la seguridad ciudadana local, según expresó el coronel intendente Roni Javier Collado, quien agradeció públicamente a las autoridades e instituciones que hicieron posible la donación.

"Este logro no es solo nuestro. Es el resultado del apoyo y la gestión de muchas personas e instituciones que han creído en nuestra misión de proteger vidas y propiedades", afirmó Collado durante el acto de presentación.

Reconocimientos institucionales

Entre los principales actores reconocidos por el Cuerpo de Bomberos se encuentran el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; y el mayor general Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

También fueron mencionados el coronel piloto Randolfo Rijo, director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1; la Unión Nacional de los Bomberos (UNABOM); el comunicador Roberto Díaz de la emisora Z-101; y la Dirección General de los Cuerpos de Bomberos, representada por Eladio Rodríguez y César Balbi.

El alcalde José Miguel Méndez (Luis Pavolo), la Fundación RICA y la Dirección Voluntaria del cuerpo también recibieron palabras de gratitud por su compromiso con la seguridad del municipio.

Compromiso permanente

El coronel Collado reiteró el compromiso del Cuerpo de Bomberos de Villa Altagracia de cuidar este nuevo recurso y de ponerlo al servicio de la comunidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

"Con esta nueva unidad, podremos enfrentar las emergencias con mayor capacidad, rapidez y, sobre todo, con más seguridad para nuestro personal. Es una herramienta que salvará vidas y propiedades", concluyó.