Abinader declara duelo oficial por la muerte de Guillermo Caram, exgobernador del Banco Central

El presidente de la República, Luis Abinader, declaró duelo oficial para este viernes tras el fallecimiento de Guillermo Caram Herrera, exgobernador del Banco Central, ocurrido hoy a la edad de 84 años.

La medida está contenida en el decreto núm. 559-25, dado a conocer la noche de este jueves por la Presidencia de la República.

El Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes.

Caram Herrera fue un destacado economista y político dominicano, quien ocupó importantes funciones públicas en el Estado dominicano y asumió altas responsabilidades en el sistema de partidos del país.

Se desempeñó como gobernador del Banco Central de la República Dominicana entre septiembre de 1989 y 1990. Previamente, en 1986, fue designado secretario técnico de la Presidencia, y en 1989 fue nombrado secretario de Estado de Finanzas.

En 1968 fue elegido regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y en ese cargo fue designado presidente de la Comisión de Obras Públicas y Planificación.

¿Quién fue Guillermo Caram?

Guillermo Caram Herrera nació en San Pedro de Macorís el 28 de enero de 1941. Desarrolló una extensa trayectoria en la vida pública de la República Dominicana, desempeñándose en áreas clave como la planificación económica, la administración pública, la política y la docencia universitaria.

Se graduó de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1961. Posteriormente, realizó una maestría en Planificación en el Instituto de Planeamiento de Lima, bajo el auspicio de la OEA y con el acompañamiento académico de la Universidad de Yale.

Su tesis, centrada en una metodología para investigaciones de planificación regional, fue recomendada para publicación.

Desde inicios de la década de 1960, ocupó distintos cargos técnicos en la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), donde se desempeñó como director de Planificación Urbana, director de Programación Social y subdirector técnico.

En esta última posición, lideró la elaboración del Programa de Inversiones Públicas 1968–1970 y del Primer Plan Nacional de Desarrollo 1970–1974. Asimismo, participó como contraparte técnica en los programas de asesoría de la OEA, el BID y la CEPAL posteriores a la revolución de abril de 1965.

Será enterrado en el Cristo Redentor El sepelio de Guillermo Caram Herrera se llevará a cabo este viernes en el cementerio Cristo Redentor, en el Distrito Nacional.