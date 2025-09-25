Alcalde de Lawrence entrega reconocimiento a Grupo de Medios Panorama por transmisión especial

El Grupo Medio Panorama, así como el equipo que acudió Boston, Estados Unidos, a una transmisión especial, recibió un reconocimiento especial del alcalde de la ciudad Lawrence, Massachusetts, Brian de Peña, por sus aportes a la diáspora a través de la comunicación.

Los reconocimientos especiales fueron entregados a Ricardo Nieves y a los integrantes del programa Panorama de la Mañana: Elvin Castillo, Alfredo de la Cruz, Dannira Caminero, Kimberly Taveras y Nilda Analiz.

"El alcalde también distinguió al diputado y comunicador del programa Al Cierre que se transmite por VTV, canal 32 Jheyson García", indica una nota de prensa.

Cobertura internacional

De Peña resaltó los aportes del Grupo de Medios Panorama a la comunicación, que, según dijo, ha trascendido más allá de la República Dominicana, "llegando con fuerza a la comunidad dominicana y latina residente en Massachusetts".

Este acto se enmarca en la cobertura internacional que lleva a cabo el grupo de comunicación de El Café con Nieves y Panorama de la Mañana, "que desde el lunes 22 de septiembre han llevado sus transmisiones a distintos puntos de Nueva Inglaterra, Estados Unidos".

Trayecto de la ruta

La ruta inició en LoPresti Park, Boston; continuó el martes en Common Park, Lynn; y el miércoles se realizó en el Ateneo dominicano de Lawrence.

El recorrido siguió este jueves en Providence, Rhode Island, y culminará el viernes en Hartford, Connecticut.

Durante estas jornadas, el staff, encabezado por Ricardo Nieves, junto a los ejecutivos Miguel Medina y Luis Acosta, ha entrevistado a las principales figuras dominicanas que impactan la vida social, política y económica de estas comunidades.

"Un elemento común que se ha puesto en evidencia es la fuerza del comercio dominicano en la región, sector que incide directamente en las decisiones y el desarrollo de la diáspora", dijo.

Estas intervenciones son transmitidas en vivo por Panorama 96.9 FM, VTV Canal 32, el periódico Panorama que durante estos cinco días se encuentra proyectando al máximo el impacto de la comunidad dominicana en los Estados Unidos, y el canal América 1014 de Optimun Cable en New York, New Jersey y Connecticut.

Grupo de Medios Panorama reafirma así su lema: estar en cada rincón del país... y más allá, haciendo historia.