Colocan bandera roja en todas las playas de Puerto Plata y prohíben bañarse

Cuando se coloca bandera roja en una playa significa que está prohibido bañarse. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) de Puerto Plata ordenó este jueves la colocación de bandera roja en todas las playas del litoral costero de la provincia, debido a las condiciones adversas en el océano Atlántico.

La medida implica la prohibición total del baño en todas las playas, ante la presencia de corrientes marinas peligrosas, oleaje anormal y turbidez del agua en la costa.

El organismo hizo un llamado a la población y a los turistas a respetar las señales de seguridad y las disposiciones, a fin de evitar incidentes que pongan en peligro la vida humana.

El CPMR indicó que personal de socorro y organismos de seguridad se mantienen en las zonas costeras para garantizar el cumplimiento de la medida y la protección de los ciudadanos.

Asimismo, exhortó a los visitantes a colaborar con las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-64159-pm-80f342e1.jpeg Cuando se coloca bandera roja en una playa significa que está prohibido el baño. (FUENTE EXTERNA)

Condición climática

Puerto Plata está ubicada en la costa atlántica, que presenta deterioro del oleaje debido a los fuertes vientos generados por el paso de una onda tropical.