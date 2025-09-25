Colocan bandera roja en todas las playas de Puerto Plata y prohíben bañarse
Piden a la población y a los turistas respetar las señales de seguridad
El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) de Puerto Plata ordenó este jueves la colocación de bandera roja en todas las playas del litoral costero de la provincia, debido a las condiciones adversas en el océano Atlántico.
La medida implica la prohibición total del baño en todas las playas, ante la presencia de corrientes marinas peligrosas, oleaje anormal y turbidez del agua en la costa.
El organismo hizo un llamado a la población y a los turistas a respetar las señales de seguridad y las disposiciones, a fin de evitar incidentes que pongan en peligro la vida humana.
El CPMR indicó que personal de socorro y organismos de seguridad se mantienen en las zonas costeras para garantizar el cumplimiento de la medida y la protección de los ciudadanos.
- Asimismo, exhortó a los visitantes a colaborar con las autoridades.
Condición climática
Puerto Plata está ubicada en la costa atlántica, que presenta deterioro del oleaje debido a los fuertes vientos generados por el paso de una onda tropical.