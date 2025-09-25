RD participa en la 42º Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

En su rol regional, la República Dominicana actúa como Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana participa en la 42ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra del 23 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en Montreal, Canadá, con una delegación encabezada por el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella.

La representación oficial fue designada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 339-25, e incluye a altos funcionarios del sector aeronáutico nacional: Igor Rodríguez (IDAC), general Enmanuel Souffront (CESAC), Víctor Pichardo (Departamento Aeroportuario), Bartolomé Pujals (embajador ante la OACI), y Nasim Antonio Yapor Alba (representante alterno en Montreal).

Durante la Asamblea, el país presentará unas veinte Notas de Estudio sobre temas clave como seguridad operacional, uso de drones, derechos de los pasajeros, sostenibilidad ambiental, formación de personal aeronáutico, cielos abiertos, gestión del espacio aéreo y el proceso electoral del Consejo de la OACI, entre otros.

En su rol regional, la República Dominicana actúa como Primer Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), y lidera la Macro Tarea de Transporte y Política Aérea. En este contexto, la delegación dominicana participa en reuniones diarias con representantes de países latinoamericanos, junto a la presidenta de la CLAC, Azucena Zelayal, y el secretario ejecutivo, Jaime Binder.

Está previsto que Héctor Porcella intervenga en la sesión plenaria de la Asamblea con la declaración oficial del Estado dominicano, destacando avances en conectividad aérea, acuerdos bilaterales, modernización de la política aerocomercial, y compromisos en seguridad y sostenibilidad ambiental.

Con esta participación, el país busca reforzar su posición como referente regional en aviación civil y contribuir activamente al desarrollo de políticas globales en el sector.