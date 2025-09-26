Obras Públicas aclara que el puente de Boca de Cachón, en Jimaní, colapsó hace tres años

Obras Públicas habilitó un desvío para el cruce de las personas en esas comunidades y dijo que se trabaja en la reconstrucción de la estructura. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas informó este viernes que el puente sobre el arroyo Penitente, en la carretera que comunica Villa Jaragua con Boca de Cachón y Jimaní, había colapsado hace tres años debido a una tormenta.

En un comunicado, Obras Públicas informó está en fase de reconstrucción y que se habilitó un desvío provisional junto a la obra, que es el que actualmente utilizan los conductores hasta tanto quede finalizada la nueva estructura.

"Reiteramos que, en la actualidad, el puente no ha sufrido ningún daño adicional ni ha vuelto a colapsar, como circula erróneamente en algunos espacios. El MOPC mantiene su compromiso de avanzar con esta obra estratégica para la región", señala la institución en el comunicado.

Obras Públicas llamó a la población a mantener la precaución en las provincias donde persisten las lluvias, siguiendo las orientaciones de los organismos de protección civil y evitando cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten crecidas.

