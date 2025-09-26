Fallo eléctrico en el AILA: causas y soluciones, según especialista

Fallo eléctrico en el AILA debido a seccionadora el pasado domingo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Tras la falla técnica registrada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Diario Libre conversó con el especialista Miguel Rosario, MSc, para entender qué significa este tipo de avería y cómo afecta el suministro eléctrico.

P. ¿Qué significa el colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión en las terminales y cómo afecta el suministro eléctrico?

R. Una celda seccionadora, es un equipo que se utiliza para aislar circuitos eléctricos y elementos de protecciones de instalaciones eléctricas, como es el caso de los disyuntores. Se utiliza en distintos niveles de tensión, baja tensión (120 - 480 voltios), media tensión (7,200 - 12,470 voltios) y alta tensión (34,500, 69,000, 138,000, 230,000, 345,000, etc.).

Una falla en una seccionadora, puede significar la apertura total de un circuito y de no existir un sistema alterno que pueda suministrar energía, se convierte en un apagón total.

Esta falla es poco común si el sistema eléctrico es diseñado y operado correctamente. Este tipo de falla, dependiendo de la configuración de los circuitos, puede tomar más de cinco horas solucionarla en el mejor de los casos, siempre y cuando se disponga de los repuestos en el lugar de la avería.

P. ¿Qué tan grave o complejo resulta este tipo de falla en comparación con otras averías eléctricas comunes?

R. S i el elemento que falló (seccionadora) era común a los circuitos de alimentación (incluyendo respaldo), todos los circuitos de alimentación energética quedan deshabilitados al mismo tiempo.

P. ¿Por qué la indisponibilidad del circuito de respaldo complicó aún más la situación y qué papel juega este circuito en la estabilidad del sistema?

R. Dependiendo de la capacidad de potencia eléctrica que manejen (media tensión) pueden ser adquiridos localmente.

P. ¿Qué tan complicado es reparar o sustituir un conjunto celda–seccionadora de media tensión?

R. Sustituír una seccionadora puede tomar de cinco a diez horas.



