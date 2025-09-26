Otra lluvia, otra inundación en el sector Arroyo Bonito de Santo Domingo Oeste

gUna vez más, las aguas se adueñaron de las calles y los hogares de Arroyo Bonito, dejando a su paso lodo, basura y pérdidas materiales que los vecinos aseguran ya no soportar.

El pasado 18 de noviembre las lluvias provocaron inundaciones que afectaron gravemente a la comunidad, obligando a muchas familias a sacar sus pertenencias a la intemperie, mientras otras lamentaban la pérdida total de lo poco que tenían.

Las autoridades conocen la situación. Así lo aseguró Yudelki Torre, residente entrevistada en medio del desastre:

—¿Usted es residente de aquí?

—Sí.

—¿Por dónde estaba el agua?

—Por ahí arriba (muestra la altura del muslo).

—¿Y desde qué hora estaba por ahí?

—Empezó a las 7:30 de la mañana. Antes bajaba de una vez. Ya no, ahora baja después de una y dos horas. Cuando baja, todos los vecinos tenemos que limpiar antes de que quede el lodo y el desastre, porque toda la basura y todo lo que viene en el agua queda ahí.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/whatsapp-image-2025-09-26-at-104018-am-ed4908b0.jpeg Vecinos apilan agua, para evitar un desastre mayor. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Peticiones sin respuesta

La mujer relató a Diario Libre que esta realidad no es nueva y que llevan años exigiendo soluciones:

"Ya nosotros tenemos todo el tiempo en esto y se han mandado muchísimas cartas a la Junta de Vecinos, al ayuntamiento, a Obras Públicas y hasta a la Presidencia, y no se resuelve. En estos días, como había agua, se pidieron motoniveladoras y camiones para limpiar la cañada y todavía era hora que no lleguen".

Las inundaciones son amenaza recurrente cada vez que se registran fenómenos de cierta magnitud, dejando al sector en un estado de vulnerabilidad constante.

La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades ha generado un sentimiento de abandono entre los residentes.

Arroyo Bonito reclaman acciones urgentes que permitan mitigar las condiciones precarias en que vive la comunidad y evitar que la próxima lluvia se convierta otra vez en un desastre para la seguridad y la dignidad de su gente.